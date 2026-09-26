    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Bầu Đức ra tay, U.23 Việt Nam đấu giải quốc tế có tiền thưởng 'khủng' hơn 4 tỉ đồng

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    (từ Nagoya, Nhật Bản)
    Sau ASIAD 2026, các tuyển thủ sẽ cạnh tranh ở các giải quốc nội để được HLV Kim Sang-sik chọn khi U.23 Việt Nam trở lại giải quốc tế Gia Lai 2026 của bầu Đức, với tổng giải thưởng 'khủng' hơn 4 tỉ đồng.
    Bầu Đức ra tay, U.23 Việt Nam đấu giải quốc tế có tiền thưởng 'khủng' hơn 4 tỉ đồng- Ảnh 1.

    Lê Phát ghi bàn cho U.23 Việt Nam vào lưới U.23 Philippines tại ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    U.23 Việt Nam có cơ hội cọ xát quý giá

    Hôm nay 26.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về Việt Nam, kết thúc hành trình với 4 trận đấu gặp các đối thủ U.23 đến từ Kuwait, Philippines, Uzbekistan và Hàn Quốc.

    Các tuyển thủ trẻ sẽ trở về các CLB chuyên nghiệp, cùng cạnh tranh với nhau bằng những màn trình diễn trên sân cỏ V-League và hạng nhất để tạo đà cho đợt tập trung sau đây 2 tháng.

    Cụ thể, sau khi tổ chức thành công Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai hồi đầu năm, bầu Đức sẽ một lần nữa ra tay để U.23 Việt Nam trở lại, tham gia giải giao hữu U.23 quốc tế dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11.

    Bầu Đức ra tay, U.23 Việt Nam đấu giải quốc tế có tiền thưởng 'khủng' hơn 4 tỉ đồng- Ảnh 2.

    Đội tuyển U.23 Việt Nam đấu trận tứ kết ASIAD 2026 gặp U.23 Hàn Quốc

    ảnh: Độc Lập

    Đây có thể xem là hành động đầy ý nghĩa của bầu Đức và CLB HAGL nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, khi chủ động phối hợp với VFF để tổ chức một sự kiện bóng đá quy mô quốc tế lớn.

    Dự kiến, giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 17.11, ngoài U.23 Việt Nam sẽ có sự góp mặt của những đối thủ quốc tế chất lượng như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và đặc biệt là U.23 Qatar.

    Đặc biệt, để đánh dấu lần đầu tiên một giải bóng đá quốc tế quy mô trở lại Gia Lai sau hơn 10 năm, bầu Đức và BTC đã quyết định đầu tư mạnh mẽ với tổng giải thưởng lên đến hơn 4 tỉ đồng.

    Bầu Đức ra tay, U.23 Việt Nam đấu giải quốc tế có tiền thưởng 'khủng' hơn 4 tỉ đồng- Ảnh 3.

    Lê Đình Long Vũ (sinh năm 2006) đã thi đấu tốt ở ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    Cụ thể đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng), đội á quân nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội giành HCĐ sẽ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

    Đây được xem là một cữ dượt quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát với những "quân xanh" chất lượng. Còn HLV Kim Sang-sik cũng sẽ có dịp đánh giá toàn diện lứa cầu thủ trẻ U.21 sẽ tham dự SEA Games 34 tại Malaysia vào giữa năm 2027.

    Tin liên quan

    Tiền đạo Quốc Việt dự đoán đặc biệt về lứa ‘mầm non’ của U.23 Việt Nam

    Tiền đạo Quốc Việt dự đoán đặc biệt về lứa ‘mầm non’ của U.23 Việt Nam

    Khép lại sự nghiệp đá bóng trẻ với 2 kỳ ASIAD và 2 kỳ SEA Games, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt đã nói lời đặc biệt về lứa U.21 đã được U.23 Việt Nam tạo điều kiện thi đấu tại Nagoya 2026.

    Đội tuyển nữ Việt Nam chia tay ASIAD 20 bằng trận đấu oanh liệt

    Nhận định, dự đoán tỷ số Việt Nam vs Philippines hôm nay: Cửa trên thắng cách biệt 2 bàn

    Khám phá thêm chủ đề

    Asiad V-League hạng nhất Qatar Thái Lan Singapore U.23 Việt Nam bầu Đức

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận