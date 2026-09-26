Bầu Đức ra tay, U.23 Việt Nam đấu giải quốc tế có tiền thưởng 'khủng' hơn 4 tỉ đồng

Lê Phát ghi bàn cho U.23 Việt Nam vào lưới U.23 Philippines tại ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

U.23 Việt Nam có cơ hội cọ xát quý giá

Hôm nay 26.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở về Việt Nam, kết thúc hành trình với 4 trận đấu gặp các đối thủ U.23 đến từ Kuwait, Philippines, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Các tuyển thủ trẻ sẽ trở về các CLB chuyên nghiệp, cùng cạnh tranh với nhau bằng những màn trình diễn trên sân cỏ V-League và hạng nhất để tạo đà cho đợt tập trung sau đây 2 tháng.

Cụ thể, sau khi tổ chức thành công Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai hồi đầu năm, bầu Đức sẽ một lần nữa ra tay để U.23 Việt Nam trở lại, tham gia giải giao hữu U.23 quốc tế dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11.

Đội tuyển U.23 Việt Nam đấu trận tứ kết ASIAD 2026 gặp U.23 Hàn Quốc ảnh: Độc Lập

Đây có thể xem là hành động đầy ý nghĩa của bầu Đức và CLB HAGL nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, khi chủ động phối hợp với VFF để tổ chức một sự kiện bóng đá quy mô quốc tế lớn.

Dự kiến, giải giao hữu quốc tế Gia Lai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 9 - 17.11, ngoài U.23 Việt Nam sẽ có sự góp mặt của những đối thủ quốc tế chất lượng như U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và đặc biệt là U.23 Qatar.

Đặc biệt, để đánh dấu lần đầu tiên một giải bóng đá quốc tế quy mô trở lại Gia Lai sau hơn 10 năm, bầu Đức và BTC đã quyết định đầu tư mạnh mẽ với tổng giải thưởng lên đến hơn 4 tỉ đồng.

Lê Đình Long Vũ (sinh năm 2006) đã thi đấu tốt ở ASIAD 2026 ảnh: Độc Lập

Cụ thể đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 100.000 USD (khoảng 2,6 tỉ đồng), đội á quân nhận 40.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và đội giành HCĐ sẽ nhận phần thưởng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng).

Đây được xem là một cữ dượt quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát với những "quân xanh" chất lượng. Còn HLV Kim Sang-sik cũng sẽ có dịp đánh giá toàn diện lứa cầu thủ trẻ U.21 sẽ tham dự SEA Games 34 tại Malaysia vào giữa năm 2027.