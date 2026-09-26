Chanathip dự bị, đội tuyển Thái Lan thắng đậm Pakistan trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Thái Lan vượt trội đẳng cấp

Chiều 26.9, đội tuyển Thái Lan chạm trán đội tuyển Pakistan trên sân Si Jalak (Bandung, Indonesia), ở trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đầu bảng B - hạng 1 giải FIFA ASEAN Cup 2026. Trước màn so tài này, đại diện đến từ Đông Nam Á được đánh giá cao hơn và họ đã không khiến cho người hâm mộ nước nhà phải thất vọng. Tuy nhiên, ngôi sao được nhiều khán giả trông chờ là Chanathip Songkrasin không ra sân phút nào.

Đội bóng xứ sở chùa vàng có khởi đầu suôn sẻ tại giải đấu mới mẻ do FIFA tổ chức, khi giành chiến thắng đầy thuyết phục với tỷ số 4-0 trước Pakistan. Trong đó, 2 bàn được ghi trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Hai bàn còn lại được ghi ở hiệp 2, trong đó có 1 pha phản lưới nhà của cầu thủ Pakistan.

Teerasak Poeiphimai (số 14) tỏa sáng với cú đúp bàn thắng trong ngày ra quân của đội tuyển Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Pha lập công mở tỷ số của “voi chiến” vào lưới Thái Lan được ghi bởi Teerasak Poeiphimai. Phút 31, Suphanan Bureerat tạt bóng vào vòng cấm địa cho Jude Soonsup-Bell bật cao đánh đầu nhưng bị thủ môn Butt Yusuf của Pakistan cản phá, sau đó bóng bật ra đúng tầm để Teerasak Poeiphimai ập vào đá bồi tung lưới.

Phút 41, đội tuyển Thái Lan nhân đôi cách biệt. Seksan Ratree thoát xuống bên hành lang cánh phải trước khi căng ngang vào vòng cấm cho Jude Soonsup-Bell dứt điểm quyết đoán làm tung lưới đối phương.

Chanathip Songkrasin ngồi dự bị trong trận mở màn của "voi chiến" ẢNH: NGỌC LINH

Phút 64, cách biệt được đội bóng xứ chùa vàng nâng lên thành 3 bàn. Haris Zeb (Pakistan) đã phá lưới nhà.

Teerasak tiếp tục có bàn thắng để hoàn thành cú đúp cho bản thân ở phút 84.

Chung cuộc, đội tuyển Thái Lan thắng 4-0 trước Pakistan. Với chiến thắng này, "voi chiến" tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 3 điểm.