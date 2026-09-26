U.23 Trung Quốc thắng đậm Thái Lan 3-0 nhờ lão tướng… 37 tuổi rực sáng: Vào bán kết đấu Hàn Quốc

U.23 Thái Lan bước vào trận tứ kết với tư cách đội xếp nhì bảng A. Sau 3 trận trước đó, thầy trò HLV Thawatchai có 6 điểm, xếp sau đội chủ nhà Nhật Bản (9 điểm). Trong khi đó, U.23 Trung Quốc dù gặp đôi chút khó khăn ở bảng B nhưng vẫn giữ ngôi đầu. Hiện trong đội hình U.23 Trung Quốc vẫn còn rất nhiều cầu thủ vừa giành được vị trí á quân U.23 châu Á 2026. Ngoài ra, U.23 Trung Quốc còn gọi thêm 3 gương mặt trên 23 tuổi gồm Zhang Yuning (29 tuổi), Wu Xi (37 tuổi) và Zhu Chenjie (26 tuổi) với mục tiêu tranh chấp huy chương.

Zhang Yuning là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi của U.23 Trung Quốc dự ASIAD 20 ẢNH: REUTERS

Trận thắng thuyết phục của U.23 Trung Quốc

Với đội hình chất lượng, giàu kinh nghiệm, U.23 Trung Quốc tạo ra thế trận tốt trong hiệp 1. Các học trò của HLV Antonio cầm bóng khoảng 60%, liên tục đẩy cao sức ép về phía khung thành U.23 Thái Lan. Mỗi khi mất bóng, U.23 Trung Quốc cũng ngay lập tức áp sát, không cho các cầu thủ U.23 Thái Lan có thể phản công.

Sau 45 phút đầu tiên, U.23 Trung Quốc khiến khung thành U.23 Thái Lan chao đảo với 8 lần dứt điểm. Trong đó, lão tướng Wu Xi sở hữu nhiều cơ hội nhất với 3 cú sút. Phút 45+1, Wu Xi treo bóng khó chịu để đồng đội Peng Xiao băng vào dứt điểm. Dù cú đá của Peng Xiao bị thủ thành Thái Lan ngăn lại nhưng bóng bật trúng chân Sittha Boonlha đi vào lưới, giúp U.23 Trung Quốc dẫn trước 1-0.



Ở chiều ngược lại, U.23 Thái Lan bế tắc trong hiệp 1, không thể lên nổi bóng. Những gì các học trò HLV Thawatchai làm được ở hiệp đấu này là vỏn vẹn 1 lần dứt điểm, nhưng bóng cũng đi ra ngoài.

U.23 Trung Quốc (áo trắng) vẫn cho thấy họ là tập thể rất mạnh ẢNH: TED TRẦN

Sang hiệp 2, U.23 Trung Quốc tiếp tục tấn công. Chỉ mất 2 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, đội trưởng Wu Xi tiếp tục để lại dấu ấn với pha triển khai bóng nhanh, tạo điều kiện để Hu Hetao nhân đôi cách biệt cho U.23 Trung Quốc. Phút 63, đến lượt Zhang Yuning lên tiếng, đệm bóng cận thành giúp U.23 Trung Quốc dẫn trước 3-0.

Dẫn trước với cách biệt 3 bàn, U.23 Trung Quốc chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Bắt đầu từ phút 65, HLV Antonio cũng rút phần lớn những trụ cột ra nghỉ, nhường thế trận cho U.23 Thái Lan. Tuy nhiên, khi kiểm soát nhỉnh hơn đối thủ, U.23 Thái Lan cũng không thể hiện được quá nhiều điều. Chính vì thế, tỷ số 3-0 nghiêng về U.23 Trung Quốc cũng được giữ đến hết trận.

Thắng dễ U.23 Thái Lan 3-0, U.23 Trung Quốc có mặt ở bán kết môn bóng đá nam ASIAD 20. Đáng chú ý, sau 28 năm, bóng đá Trung Quốc mới làm được điều này. Đối thủ của U.23 Trung Quốc ở bán kết là U.23 Hàn Quốc - đội đã vượt qua U.23 Việt Nam ở tứ kết. Lúc 17 giờ 30 hôm nay, trận tứ kết còn lại giữa U.23 Nhật Bản và U.23 Triều Tiên sẽ diễn ra. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp U.23 Uzbekistan.



