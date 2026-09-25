Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 25.9: Việt Nam rơi khỏi tốp 20, Trung Quốc hơn Nhật Bản 70 HCV

Việt Nam tụt 1 hạng

Ngày thi đấu 25.9 khép lại không như kỳ vọng đối với đoàn thể thao Việt Nam khi chỉ giành thêm duy nhất 1 HCĐ. Tấm huy chương duy nhất của Việt Nam trong ngày 25.9 đến từ môn đua thuyền canoeing. Cặp Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương giành HCĐ nội dung đôi nữ 500 m với thành tích 1 phút 57 giây 255. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi trong ngày mà nhiều VĐV Việt Nam đã tiến gần bục huy chương nhưng không thể tạo ra bước đột phá cuối cùng.

Cặp Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương nhận HCĐ ẢNH: REUTERS

Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam hiện có tổng cộng 18 huy chương, đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng. So với ngày 24.9, Việt Nam đã tụt 1 bậc.

Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Thái Lan tiếp tục là đoàn dẫn đầu khu vực với 7 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.

Các VĐV Việt Nam đã giành được huy chương tại ASIAD 20 đến hết ngày 25.9

HCV (1): Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate)

HCB (1): Đinh Văn Tâm (wushu, đối kháng 56 kg nam)

HCĐ (16): Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi (teqball đôi nam nữ); Bùi Ngọc Nhi (kata cá nhân nữ); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite nữ 68 kg); Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy (10 m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thúy Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thủy (wushu 60 kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu 60 kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu 65 kg nam). Phạm Thị Ngọc Anh, Dư Thị Bông, Lê Ngọc Hiền, Hà Thị Vui (rowing nội dung thuyền 4 nữ 1 mái chèo); Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (nội dung thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng môn rowing); Đội tuyển Naraka: Bladepoint (eSports); Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo môn rowing); Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (nội dung thuyền bốn nam môn rowing); Trần Minh Trí (hạng 65 kg nam môn cử tạ); Đội chạy tiếp sức 4x400 m hỗn hợp; Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương (đôi nữ 500m, canoeing).

Trung Quốc sắp cán mốc 100 HCV

Ở nhóm dẫn đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng cách rất lớn với các đối thủ. Trong ngày 25.9, các VĐV Trung Quốc giành thêm 18 HCV, nâng tổng số HCV lên 98.

Bảng xếp hạng huy chương ASIAD 20 sau ngày 25.9

Trung Quốc hiện có 98 HCV, 37 HCB và 24 HCĐ, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng huy chương trong 5 ngày thi đấu liên tiếp tại ASIAD 20. Với thành tích này, đoàn thể thao Trung Quốc chỉ còn cần thêm 2 HCV để chạm cột mốc 100 HCV.

Đứng thứ 2 là đoàn thể thao Nhật Bản với 28 HCV, 43 HCB và 44 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 13 HCV, 17 HCB và 34 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ 4 với 8 HCV, 8 HCB và 14 HCĐ. Xếp ngay sau là Uzbekistan với 7 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 6 với 7 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ, trong khi Iran xếp thứ 7 với 6 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ.