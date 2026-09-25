Bảng xếp hạng huy chương ASIAD ngày 25.9: Việt Nam rơi khỏi tốp 20, Trung Quốc hơn Nhật Bản 70 HCV

Việt Nam tụt 1 hạng
Ngày thi đấu 25.9 khép lại không như kỳ vọng đối với đoàn thể thao Việt Nam khi chỉ giành thêm duy nhất 1 HCĐ. Tấm huy chương duy nhất của Việt Nam trong ngày 25.9 đến từ môn đua thuyền canoeing. Cặp Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương giành HCĐ nội dung đôi nữ 500 m với thành tích 1 phút 57 giây 255. Đây cũng là điểm sáng hiếm hoi trong ngày mà nhiều VĐV Việt Nam đã tiến gần bục huy chương nhưng không thể tạo ra bước đột phá cuối cùng.
Cặp Diệp Thị Hương - Nguyễn Thị Hương nhận HCĐ
ẢNH: REUTERS
Với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam hiện có tổng cộng 18 huy chương, đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng. So với ngày 24.9, Việt Nam đã tụt 1 bậc.
Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam hiện đứng thứ 6, sau Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và Singapore. Thái Lan tiếp tục là đoàn dẫn đầu khu vực với 7 HCV, 6 HCB và 9 HCĐ.
Trung Quốc sắp cán mốc 100 HCV
Ở nhóm dẫn đầu, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục duy trì khoảng cách rất lớn với các đối thủ. Trong ngày 25.9, các VĐV Trung Quốc giành thêm 18 HCV, nâng tổng số HCV lên 98.
Trung Quốc hiện có 98 HCV, 37 HCB và 24 HCĐ, tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng huy chương trong 5 ngày thi đấu liên tiếp tại ASIAD 20. Với thành tích này, đoàn thể thao Trung Quốc chỉ còn cần thêm 2 HCV để chạm cột mốc 100 HCV.
Đứng thứ 2 là đoàn thể thao Nhật Bản với 28 HCV, 43 HCB và 44 HCĐ. Hàn Quốc xếp thứ 3 với 13 HCV, 17 HCB và 34 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ 4 với 8 HCV, 8 HCB và 14 HCĐ. Xếp ngay sau là Uzbekistan với 7 HCV, 15 HCB và 9 HCĐ. Thái Lan đứng thứ 6 với 7 HCV, 6 HCB và 8 HCĐ, trong khi Iran xếp thứ 7 với 6 HCV, 11 HCB và 7 HCĐ.
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