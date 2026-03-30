U.23 Trung Quốc thiệt quân nặng khi đấu U.23 Việt Nam, HLV Antonio dùng kế sách mới

4 cầu thủ quan trọng của U.23 Trung Quốc bị chấn thương

Theo phóng viên Shan Zhongze của Báo, buổi tập sáng ngày 30.3 của đội U.23 Trung Quốc ghi nhận sự vắng mặt đáng chú ý của 4 cầu thủ gồm Peng Xiao, Xiang Yuwang, Wang Bohao và Bao Shimeng. Đây đều là những cái tên chất lượng, thường xuyên góp mặt trong đội hình chính hoặc đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Antonio Puche.

Trong đó, Wang Bohao – người dính chấn thương ở trận gặp U.23 Thái Lan chỉ có thể chạy phục hồi bên ngoài sân. Ba cầu thủ còn lại chủ yếu thực hiện các bài giãn cơ riêng, không tham gia vào giáo án chung. Tình trạng này khiến ban huấn luyện U.23 Trung Quốc không thể triển khai đầy đủ các bài tập chiến thuật trước trận đấu then chốt gặp U.23 Việt Nam.

U.23 Trung Quốc đang có màn thể hiện chưa tốt ở giải giao hữu CFA Team China 2026 ẢNH: AFC

Việc nhiều trụ cột cùng lúc vắng mặt khiến ban huấn luyện đối diện bài toán nhân sự nan giải. Các báo như Sina Sports hay 163 Sports đều thừa nhận, chiều sâu đội hình của U.23 Trung Quốc đang bị ảnh hưởng rõ rệt, đặc biệt ở những vị trí then chốt như hàng thủ và tuyến giữa. Thậm chí, thủ môn số một Li Hao trước đó cũng đã không thể tập trung cùng U.23 Trung Quốc, phải nghỉ thi đấu vì chấn thương xương sườn.

Trong bối cảnh “thiệt quân nặng”, HLV Antonio Puche buộc phải đưa ra những điều chỉnh đặc biệt. Trước buổi tập, HLV Antonio Puche tập trung toàn đội ở vòng tròn giữa sân, nhấn mạnh yêu cầu về sự gắn kết, tinh thần chiến đấu và đặc biệt là nâng cao cường độ thi đấu.

Theo Sina Sports và Sohu, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang hướng tới một “kế sách đặc biệt” trận gặp U.23 Việt Nam: xây dựng lối chơi dựa trên tập thể, tăng tốc độ luân chuyển bóng và yêu cầu các cầu thủ di chuyển liên tục để bù đắp hạn chế về nhân sự.

Đáng chú ý, nhiều khả năng các cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội. Những cái tên như Li Xinxiang hay Du Yuezheng được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiệm vụ ghi bàn trong bối cảnh hàng công thiếu hụt. Chính Li Xinxiang cũng thừa nhận: “Đặc điểm lớn nhất của đội là tinh thần đoàn kết và chiến đấu. Chúng tôi sẽ thi đấu hết sức ở trận gặp U.23 Việt Nam để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ”.

Tuy nhiên, bài toán của U.23 Trung Quốc không chỉ nằm ở con người, mà còn ở phong độ. Sau 2 trận đầu, đội bóng trẻ xứ tỉ dân đều nhập cuộc chậm, liên tục bị dẫn trước và phải rất vất vả mới giành được kết quả hòa. Lối chơi thiếu ổn định, khả năng dứt điểm hạn chế khiến đội bóng này bị đặt nhiều dấu hỏi.

HLV Antonio Puche được dự đoán sẽ có nhiều thử nghiệm mới ở trận gặp U.23 Việt Nam ẢNH: AFC

Trong khi đó, theo nhận định của truyền thông Trung Quốc, U.23 Việt Nam dù mới chỉ có 1 điểm sau hai trận nhưng lại được đánh giá là đối thủ giàu năng lượng, có tốc độ và khả năng tổ chức tấn công biên rất tốt. Điều này buộc U.23 Trung Quốc phải đặc biệt thận trọng ở khâu phòng ngự, tránh lặp lại những sai lầm đã mắc phải ở các trận trước.

Với chỉ 2 điểm sau 2 trận, giới chuyên môn Trung Quốc cũng thừa nhận, cơ hội vô địch của đội nhà là không cao. Họ không chỉ phải thắng U.23 Việt Nam, mà còn cần kết quả thuận lợi từ trận đấu còn lại, diễn ra lúc 14 giờ cùng ngày giữa U.23 Thái Lan (4 điểm) và U.23 Triều Tiên (2 điểm). Trong hoàn cảnh quyền tự quyết không còn nằm trong tay, áp lực càng đè nặng lên thầy trò HLV Antonio Puche.