Chủ nhà Indonesia thắng Singapore bằng 11 cầu thủ gốc ngoại gây bão, HLV Herdman nói gì?

Cầu thủ bản địa Indonesia hết cơ hội?

Theo CNN Indonesia, HLV John Herdman của đội tuyển Indonesia đã lập tức nhận nhiều câu hỏi hóc búa từ báo chí nước này trong cuộc họp báo sau trận thắng Singapore tỷ số 2-0 tối 25.9. Trong đó, nhiều câu hỏi đặt ra sau quyết định của nhà cầm quân này chỉ sử dụng cầu thủ nhập tịch thi đấu, thì liệu cầu thủ bản địa Indonesia còn có cơ hội nữa hay không. Hay các cơ hội bình đẳng có còn tồn tại trong những không gian bình đẳng không?

Indonesia sở hữu đội hình có đông đảo cầu thủ nhập tịch nhất tại FIFA ASEAN Cup, lên đến 17 người Ảnh: Reuters

Đáp lại, HLV Herdman nhấn mạnh "tất cả các cầu thủ đều là "một Indonesia" khi mang danh quốc gia". Ông yêu cầu mọi người cùng nhau hiểu rõ điều này.

"Đây là đội hình đại diện cho đất nước này. Họ muốn bay cao, xắn tay áo và thi đấu hết mình. Họ chơi bằng lửa và tâm hồn vì người hâm mộ Indonesia. Điều quan trọng là phải tôn trọng điều này", HLV Herdman giải thích.

Trong trận ra quân gặp Singapore tại giải FIFA ASEAN Cup, người hâm mộ Indonesia hài lòng với chiến thắng của đội nhà, nhưng không ít người tỏ vẻ không hài lòng khi HLV Herdman tung ra sân đội hình xuất phát với toàn bộ là cầu thủ sinh ra ở nước ngoài. Trong đó, có đến 9 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan, 2 người còn lại từ Mỹ và Úc.

Vào hiệp 2, nhà cầm quân người Anh của đội tuyển Indonesia chỉ tung vào sân 2 cầu thủ bản địa là Rizky Ridho và Rayhan Hannan. Trong khi 3 người còn lại gồm Thom Haye, Ivar Jenner và Nathan Tjoe-A-On cũng đều sinh tại Hà Lan.

Có sự khác biệt giữa cầu thủ nhập tịch và bản địa Indonesia?

"Không có thuật ngữ giữa cầu thủ địa phương, cầu thủ nhập tịch sinh ra ở nước ngoài. Chúng tôi là đội tuyển Indonesia. Chúng tôi đại diện cho lá cờ, hát Quốc ca và luôn sát cánh cùng nhau", HLV Herdman nhấn mạnh thêm, và cũng để giải thích về sự thắc mắc việc sử dụng đội hình thi đấu giữa cầu thủ nhập tịch và bản địa của Indonesia.

Tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Indonesia là đội sở hữu số lượng cầu thủ nhập tịch nhiều nhất, lên đến 17 người. Đó là chưa tính hậu vệ Elkan Baggott, vì cầu thủ này chọn trở thành công dân Indonesia sau khi đã có sẵn quốc tịch kép (ở mức hạn chế), thay vì thông qua quy trình nhập tịch chính thức, theo CNN Indonesia.

Tuy nhiên, HLV Herdman muốn xóa bỏ sự phân chia giữa cách gọi cầu thủ nhập tịch và địa phương trong bối cảnh của đội tuyển Indonesia hiện nay. Theo ông, không có sự khác biệt về cơ hội cho bất kỳ ai bảo vệ màu áo đội tuyển.

HLV Herdman nhấn mạnh thêm rằng, tất cả cầu thủ đội tuyển đều là công dân Indonesia và sẵn sàng sát cánh cùng nhau để giành chiến thắng.

"Những cầu thủ này là người Indonesia. Họ thích chơi cho tất cả các bạn (người hâm mộ Indonesia). Chỉ khi họ không muốn tắc bóng, khi họ ngừng chạy trong một trận đấu, thì bạn có thể hỏi lại về điều này, các bạn có quyền nghi ngờ. Nhưng họ luôn tận tâm cống hiến, thì không nên nghi ngờ về động lực của họ", HLV Herdman kết luận.