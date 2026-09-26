HLV Kim Sang-sik vui vì Williams Minh Hoàng nhưng: 'Tôi rất buồn khi Xuân Son lại bị chấn thương...'

HLV Kim Sang-sik lo lắng, nhưng cũng lạc quan

Ở trận đấu này, Xuân Son bị thay ra ở giữa hiệp 2 sau một nỗ lực bứt tốc và chuyền bóng cho Đình Bắc. Khi rời sân, anh nhăn nhó, tỏ ra khá đau và ôm phần đùi sau.

HLV Kim Sang-sik đưa ra những thông tin đầu tiên về tiền đạo này: "Về chấn thương của cậu ấy, tôi tin là dạng căng cơ nên tôi đã rút cậu ấy ra sân. Tất nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Cậu ấy là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng, cả về mặt chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê, vì vậy cả đội cũng sẽ rất buồn. Tuy nhiên, tôi muốn nói với Son rằng đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp cầu thủ của cậu ấy. Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của chúng tôi. Dù đây có thể chỉ là vấn đề nhỏ, nhưng đồng thời, bạn biết đấy, đội bóng sẽ có những phương án thay thế và các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp được khoảng trống đó. Tôi tin là chúng tôi sẽ làm được".

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Xuân Son rất đau Ảnh: Ngọc Linh

Xuân Son tỏ ra đau và buồn bã khi rời sân bất đắc dĩ. Anh bị rách bắp và sẽ được đi bệnh viện tại Indonesia để kiểm tra ẢNH: NGỌC LINH

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Ngoài ra, ông cũng đánh giá tân binh Williams Minh Hoàng: "Cậu ấy là một cầu thủ giỏi. Đồng thời, cậu ấy còn rất trẻ và mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho cả đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ đơn thuần là một cầu thủ trẻ; nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ tốt như vậy, cậu ấy sẽ trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội. Quả thực, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng".

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Williams Minh Hoàng được điền tên vào danh sách đá chính của đội tuyển Việt Nam và để lại nhiều ấn tượng. Tiền đạo gốc Anh chơi năng nổ, hiệu quả, đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung. Phút 25, anh có tình huống chạy chỗ thông minh rồi kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

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Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik dành lời khen cho toàn đội: "Tôi muốn nói về 11 cầu thủ trên sân. Tất cả họ đều rất quan trọng, rất giá trị và đang nỗ lực hết mình. Chính nhờ vậy mà chúng ta đã giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay.

Về phần Lê Giang Patrik, cậu ấy đã gia nhập đội tuyển quốc gia từ đợt tập trung tại Hàn Quốc và đang hòa nhập rất tốt với toàn đội. Tôi cho rằng các cầu thủ khác đã hỗ trợ rất nhiều để giúp cậu ấy thích nghi. Đồng thời, Bắc, Son và các cầu thủ khác cũng đã thực sự hy sinh vì lối chơi chung của đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt trên sân. Cá nhân tôi tin tưởng Lê Giang Patrik là thủ môn số một, và tôi tin rằng cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu xuất sắc".

