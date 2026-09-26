Xác định 3 kênh phát trận Việt Nam đại chiến Thái Lan, lịch thi đấu cực đẹp

Trong trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 26.9, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Philippines với tỷ số 1-0. Cùng ngày, Thái Lan cũng có khởi đầu thuận lợi khi vượt qua Pakistan 4-0. Kết quả này giúp Thái Lan tạm nhỉnh hơn Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại, đứng đầu bảng B.

Lịch thi đấu lượt hai bảng B

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) giành chiến thắng trước Philippines ngày ra quân ẢNH: NGỌC LINH

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là hai đội sẽ trực tiếp đối đầu chỉ 3 ngày sau đó. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 ngày 29.9 trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia), ở lượt trận thứ hai bảng B. Đây được xem là trận đấu bản lề của bảng đấu, bởi FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ có đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết.

FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV nên CĐV Việt Nam sẽ được xem màn "đại chiến" giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên cả 3 kênh này.

Đội tuyển Việt Nam quyết thắng

Khác với ASEAN Cup, giải đấu lần này không có vòng bán kết. Hai đội đứng đầu hai bảng sẽ gặp nhau ở trận chung kết, trong khi các đội xếp nhì bảng tranh hạng ba. Điều đó khiến cuộc đua ngôi đầu trở nên quyết liệt ngay từ vòng bảng.

Về lý thuyết, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hai đội mạnh nhất bảng B. Philippines và Pakistan nhiều khả năng sẽ đóng vai trò đối thủ để hai đội cạnh tranh trực tiếp tích lũy điểm số và hiệu số. Vì thế, trận đấu ngày 29.9 có thể mang ý nghĩa quyết định đối với quyền tự quyết của cả Việt Nam lẫn Thái Lan.

Nếu một đội giành chiến thắng, đội đó sẽ tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu trước lượt trận cuối. Ngược lại, nếu hai đội chia điểm, cuộc đua sẽ được kéo dài đến lượt trận cuối và khi đó hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quan trọng.

Đội tuyển Thái Lan vừa thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Lịch thi đấu bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với một số tổn thất về lực lượng khi Quang Hải, Thành Chung hay Văn Vĩ không thể góp mặt vì chấn thương. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik cũng đã có nhiều gương mặt mới, trong đó có các cầu thủ Việt kiều như Adou Minh, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô. Ở trận ra quân gặp Philippines, cả 3 đều được trao cơ hội và để lại khá nhiều ấn tượng.

Việc sử dụng những nhân tố mới cũng là một trong những điểm đáng chờ đợi ở trận gặp Thái Lan. Đây sẽ là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi FIFA ASEAN Cup có lịch thi đấu khá dày.

Bên kia chiến tuyến, Thái Lan cũng thay đổi khá nhiều so với trận thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026. "Voi chiến" có sự xuất hiện của nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, hậu vệ đang chơi ở Đức Nicholas Mickelson. Ngoài ra, hàng công Thái Lan cũng rất đáng gờm với bộ đôi Supachok - Teerapat Pruethong, chân sút chủ lực Supachai Jaided và tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell.

HLV Anthony Hudson không giấu sự chờ đợi đối với cuộc đối đầu này. Nhà cầm quân người Anh nhận xét: "Việt Nam là một đội bóng có lối chơi rất ấn tượng. Họ thi đấu cực kỳ kỷ luật, có tổ chức, cách tiếp cận trận đấu rõ ràng, hiệu quả trong các tình huống chuyển trạng thái, đồng thời sở hữu lối chơi mạnh mẽ, tốc độ và giàu thể lực".