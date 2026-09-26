FIFA ca ngợi Đình Bắc, lo ngại chấn thương của Xuân Son sau trận Việt Nam thắng Philippines

FIFA: Đình Bắc tạo ra khác biệt

Tối 26.9, trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) dành bài viết riêng nói về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Philippines ở trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Ngay ở tiêu đề, FIFA nhấn mạnh 2 điểm đáng chú ý: Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng nhưng phải chứng kiến Nguyễn Xuân Son rời sân vì chấn thương.

Điệu nhảy ăn mừng quen thuộc của Đình Bắc

Theo FIFA, bàn thắng trong hiệp 1 của Nguyễn Đình Bắc chính là tình huống tạo ra khác biệt trong trận đấu tại Bandung (Indonesia).

FIFA cũng dành nhiều sự chú ý cho màn trình diễn của Philippines. Đội bóng này bước vào trận đấu với chuỗi 12 năm không thắng đội tuyển Việt Nam, nhưng vẫn tạo ra không ít khó khăn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Schneider từng đưa bóng dội xà ngang ở phút 23. Philippines nhanh chóng phải tiếc nuối bởi chỉ 2 phút sau, đội tuyển Việt Nam có bàn mở tỷ số.

Phút 25, Nguyễn Đình Bắc băng lên đón đường chuyền của Minh Hoàng và dứt điểm ghi bàn, giúp đội tuyển Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Đội tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 thuận lợi, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ

FIFA nhận định Philippines không hề bị đội tuyển Việt Nam lấn át hoàn toàn. Sang hiệp 2, đội bóng này tiếp tục tạo ra những tình huống nguy hiểm và thủ môn Lê Giang Patrik phải có pha cứu thua quan trọng trước cú dứt điểm của Jarvey Gayoso.

Cuối trận, Philippines tưởng như đã tìm được bàn gỡ khi Kenji Nishioka đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và bàn thắng không được công nhận. Đội tuyển Việt Nam giữ được lợi thế để giành trọn 3 điểm.

FIFA đặc biệt lo ngại chấn thương của Xuân Son

Bên cạnh chiến thắng, FIFA dành phần đáng kể trong bài viết để nói về tình trạng của Nguyễn Xuân Son. Theo FIFA, đội tuyển Việt Nam "chịu một tổn thất thực sự" khi đội trưởng Xuân Son phải rời sân ngay sau phút 60 vì chấn thương.

FIFA cho rằng đội tuyển Việt Nam sẽ phải chờ kết quả đánh giá mức độ chấn thương của Xuân Son, đồng thời đặt ra khả năng tiền đạo này có thể vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu.

Xuân Son chụp ảnh cùng toàn đội sau trận thắng nhưng phải có người đỡ ẢNH: NGỌC LINH

Theo nhìn nhận của FIFA, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất ở trận ra quân là giành 3 điểm trước một Philippines chơi đầy quyết tâm. Đình Bắc trở thành người tạo ra khác biệt bằng bàn thắng duy nhất, Lê Giang Patrik góp công bảo vệ lợi thế, nhưng tình trạng chấn thương của Xuân Son là vấn đề đáng chú ý sau chiến thắng 1-0.

Sau trận ra quân, đội tuyển Việt Nam có 3 điểm và đứng nhì bảng B. Thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp sau Thái Lan do kém hiệu số bàn thắng - bại (+1 so với +4). Ngày 29.9, 2 đội sẽ đối đầu trực tiếp trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng đến cuộc đua ở bảng B.

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