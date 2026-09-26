Đình Bắc quá hay, đội tuyển Việt Nam vượt khó trước sức ép của Philippines: Thắng đẹp, chờ đấu Thái Lan

Đình Bắc chọn vị trí như thần, mở tỷ số sớm

Đội tuyển Việt Nam ngày 26.9 đấu Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026 với Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc trên hàng công. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Philippines cho thấy sự khó chịu nhờ nền tảng thể lực, sức mạnh và khả năng tì đè tốt.

Các cầu thủ Philippines chủ động gây sức ép và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Leipold có pha dứt điểm nguy hiểm, Kristensen đánh đầu không chính xác, còn Schneider khiến đội tuyển Việt Nam hú vía với cú sút đưa bóng dội xà ngang.

Đội hình đội tuyển Việt Nam trận này có những gương mặt mới ẢNH: NGỌC LINH

Trong khoảng thời gian Philippines chơi khá hưng phấn, đội tuyển Việt Nam lại cho thấy sự hiệu quả trong việc tận dụng cơ hội. Phút 25, Minh Hoàng nỗ lực chuyền ngang để Nguyễn Đình Bắc có mặt đúng lúc, dứt điểm gọn gàng mở tỷ số 1-0.

Highlight đội tuyển Việt Nam 1-0 Philippines: Dấu ấn ngày Đình Bắc mang băng đội trưởng

Đình Bắc mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Có lợi thế, đội tuyển Việt Nam chủ động lùi đội hình, chơi phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Xuân Mạnh cùng các đồng đội duy trì hệ thống phòng ngự có chiều sâu, hạn chế khoảng trống trước khung thành Lê Giang Patrik.

Sang hiệp 2, Philippines tiếp tục đẩy cao đội hình. Gayoso có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng Lê Giang Patrik phản xạ tốt để cứu thua. Ở chiều ngược lại, Đình Bắc cũng có cơ hội rất tốt để gia tăng cách biệt khi thoát xuống đối mặt thủ môn Philippines, nhưng không thể tận dụng thành công.

Hoàn Hên được xếp đá chính từ đầu ẢNH: NGỌC LINH

HLV Kim Sang-sik sau đó phải rút Xuân Son ra nghỉ khi tiền đạo này bị đau, Hai Long được tung vào thay thế. Ngô Đăng Khoa và Võ Hoàng Minh Khoa cũng vào sân thay Hoàng Hên và Minh Hoàng.

VAR liên tiếp tạo bước ngoặt

Trận đấu càng về cuối càng căng thẳng. Nyholm ban đầu bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Ngô Đăng Khoa. Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ VAR và xem xét lại tình huống, trọng tài xóa thẻ đỏ.

Đình Bắc có vinh dự mang băng đội trưởng sau khi Xuân Son rời sân ẢNH: NGỌC LINH

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Philippines đưa được bóng vào lưới. Phút 82, Nishioka dứt điểm cận thành làm tung lưới Lê Giang Patrik, tưởng như giúp Philippines cân bằng tỷ số. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài xác định có lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng. Đội tuyển Việt Nam vì thế vẫn giữ lợi thế 1-0.

HLV Kim Sang-sik sẽ có nhiều việc phải làm sau trận ra quân ẢNH: NGỌC LINH

Dù Philippines có nhiều thời điểm kiểm soát bóng và tạo sức ép đáng kể, các học trò HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì được sự chắc chắn. Trong thế trận đó, bàn thắng của Đình Bắc tạo ra khác biệt, còn Lê Giang Patrik cùng hàng phòng ngự phải hoạt động liên tục để bảo vệ lợi thế. Thủ thành đội tuyển Việt Nam đã chơi quá xuất sắc những phút cuối trận để bảo toàn tỷ số cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Trận ra quân dù có nhiều khó khăn nhưng kết quả 1-0 là vừa đủ để tạo lợi thế cho hành trình phía trước của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

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