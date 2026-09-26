Truyền thông Philippines tiếc ‘đứt ruột’ vì bàn thắng bị hủy, bất ngờ khi Việt Nam thắng nhọc nhằn

Đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong trận ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26.9 tại sân Si Jalak Harupat (Indonesia). Nguyễn Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, nhưng chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik không hề dễ dàng khi Philippines nhiều thời điểm đẩy cao đội hình, gây ra sức ép rất lớn.

Trọng tài hủy bàn thắng của đội tuyển Philippines sau khi tham khảo VAR

Inquirer Sports sau trận đấu đặc biệt nhấn mạnh những thay đổi của đội tuyển Việt Nam. Tờ báo Philippines nhận xét: “Việt Nam có những gương mặt mới ở cả hàng thủ lẫn hàng công. Nhà vô địch ASEAN Cup 2026 cũng có phần khác so với hình ảnh từng thể hiện ở giải đấu khu vực, khi lựa chọn cách chơi thực dụng hơn sau lúc có bàn dẫn trước. Thay vì tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng, Việt Nam chủ động đảm bảo sự chắc chắn ở các vị trí, đồng thời chờ đợi cơ hội phản công. Cách tiếp cận này giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ được lợi thế, dù Philippines đã có một trận đấu tốt và nhiều lần uy hiếp khung thành đối phương”.

Đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) có trận ra quân khá khó khăn khi Philippines chơi đầy quyết tâm ẢNH: NGỌC LINH

Philippines tiếc vì không thể có bàn thắng vào lưới đội tuyển Việt Nam

Đáng chú ý, góc nhìn này khá tương đồng với nhận xét từ Philippine Futbol Hub. Dù đội tuyển Philippines thua trận nhưng Philippine Futbol Hub lại xem màn trình diễn trước Việt Nam vẫn xứng đáng được khen ngợi.

"Philippines đã thể hiện cường độ thi đấu đầy hứa hẹn trong trận thua 0-1 trước Việt Nam. Một trận thua đầy tiếc nuối của toàn đội", Philippine Futbol Hub nhận xét.

Đội tuyển Việt Nam ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 thuận lợi, Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ

Theo đánh giá từ Philippine Futbol Hub, điều đáng chú ý nhất là đội tuyển Philippines không còn bị Việt Nam dồn ép như trong nhiều lần đối đầu trước đây. Đội bóng của HLV Carles Cuadrat duy trì được khả năng kiểm soát bóng, tự tin triển khai tấn công và đặc biệt tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm ở khu vực cuối sân.

Trong khi đó, Tiebreaker Times tập trung vào tình huống ở phút 83, thời điểm Kenji Nishioka đón đường chuyền của Sandro Reyes rồi đưa bóng vào lưới Việt Nam. Philippines tưởng như đã có bàn gỡ hòa quan trọng, nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt sau khi VAR xác định Nishioka rơi vào thế việt vị.

"Thật đáng tiếc", Tiebreaker Times viết khi đề cập đến bàn thắng bị hủy.

Tiebreaker Times bình luận thêm: “Nếu bàn thắng được công nhận, Philippines đã có cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát và gây sức ép rất lớn trong những phút cuối. Tuy nhiên, pha quay chậm cho thấy cầu thủ chúng ta đã việt vị và vì thế VAR quyết định từ chối bàn thắng. Trước đó, Philippines cũng có lý do để tiếc nuối khi cú sút xa của Randy Schneider đưa bóng tìm đến xà ngang. Thủ môn Lê Giang Patrik như thường lệ vẫn xuất sắc, có thêm một số pha cứu thua quan trọng để giúp Việt Nam bảo toàn cách biệt mong manh”.

Truyền thông Philippines vẫn đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Sau khi trận đấu khép lại, Tiebreaker Times cũng nhận định đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội được đánh giá cao nhất bảng B. Tiebreaker Times viết: “Sau lượt trận đầu tiên, Thái Lan dẫn đầu nhờ chiến thắng 4-0 trước Pakistan, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 3 điểm và hiệu số +1. Dù giành 3 điểm theo hai cách khác nhau nhưng cả Việt Nam và Thái Lan đều cho thấy vị thế của mình ở bảng đấu này”.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn



