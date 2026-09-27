Đình Bắc phát biểu cực ấn tượng trong ngày đặc biệt ‘tôi lập tức cảm ơn Williams Minh Hoàng…’

'Đường kiến tạo của Williams Minh Hoàng đã giúp tôi ghi bàn'

Nhìn nhận về trận đấu, Đình Bắc cho rằng kết quả trọn vẹn 3 điểm là rất đáng khích lệ, nếu xét đến quỹ thời gian chuẩn bị ít ỏi của toàn đội. Anh chia sẻ: "Đội mới chỉ tập trung được 3 ngày trước khi bước vào trận đầu tiên, vì vậy tôi nghĩ kết quả giành trọn 3 điểm như thế này là rất tốt. Toàn đội sẽ tiếp tục cố gắng chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu tiếp theo gặp Thái Lan".

Nói về pha lập công của mình, Đình Bắc dành nhiều lời khen cho các đồng đội Việt kiều đã sát cánh cùng anh trong trận ra quân: "Williams Minh Hoàng, Nguyễn Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh đều đã thi đấu rất tốt trong trận đầu tiên. Khi Williams Minh Hoàng thoát xuống và chuyền bóng để tôi ghi bàn, tôi đã ngay lập tức cảm ơn cậu ấy vì đường kiến tạo đó. Tôi nghĩ cậu ấy đã chơi một trận đấu thực sự tốt".

Đình Bắc hạnh phúc khi được đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đình Bắc và Williams Minh Hoàng hứa hẹn bùng nổ trong các trận sắp tới ẢNH: NGỌC LINH

Cảm xúc khi lần đầu đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam

Bên cạnh dấu ấn bàn thắng, việc lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao băng đội trưởng cũng là một cột mốc đặc biệt với Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 bày tỏ: "Lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là động lực to lớn đối với cá nhân tôi. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao ở trận đấu tiếp theo, cùng các anh em cầu thủ nỗ lực chiến đấu hết mình, để toàn đội có được kết quả tốt nhất".

Báo Philippines tiếc nuối vì VAR, bất ngờ với cách chơi của đội tuyển Việt Nam

Bàn thắng của Đình Bắc đến ở phút 25 hiệp 1, sau pha phối hợp đẹp mắt giữa các gương mặt trẻ của đội tuyển Việt Nam: từ đường chọc khe của Thành Long, Williams Minh Hoàng đột phá vào vòng cấm rồi chuyền bóng để Đình Bắc dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng tối thiểu cho đội nhà trước một Philippines mạnh hơn hẳn ASEAN Cup 2026. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng nhì bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026, sau Thái Lan. Hai đội gặp nhau ngày 29.9.