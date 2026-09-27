Chiến thắng vất vả nhưng bản lĩnh của đội tuyển Việt Nam

Thầy Kim giăng bẫy đội Philippines

Đội tuyển VN bước tới FIFA ASEAN Cup 2026 với khó khăn về lực lượng, khi Thành Chung chấn thương, Hoàng Đức không có thể trạng hoàn hảo. Tuy nhiên, trong suốt 2 năm huấn luyện và đoạt 4 danh hiệu, HLV Kim Sang-sik đã chứng minh ông không bị bó buộc bởi bất cứ công thức nào. Ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp Philippines tối qua 26.9, khi Hoàng Đức chưa khỏe, Hoàng Hên lập tức đá chính. Vắng Thành Chung, đã có Nguyễn Adou Leygley Minh thế chỗ. Đội tuyển VN thậm chí "phiêu lưu" khi trao suất đá chính cho Williams Minh Hoàng, chân sút 19 tuổi lần đầu lên tuyển, nhưng chỉ cần 4 buổi tập để thuyết phục ông Kim giao suất đá chính.

Bàn thắng vào lưới Philippines ở phút 25 của Đình Bắc

Đình Bắc đem chiến thắng về cho đội tuyển VN Ảnh: NGỌC LINH

Cần sòng phẳng nhìn nhận Philippines đã chơi tốt hơn nhiều so với ASEAN Cup tháng trước. HLV Carles Cuadrat gọi nguyên đội hình đang thi đấu tại Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, trong đó Bjorn Kristensen (Na Uy) hay Randy Schneider (Tây Ban Nha) đều khoác áo các đội ở những nền bóng đá phát triển. HLV Cuadrat xây dựng lối đá kiểm soát, tạo nên sự khác biệt với triết lý bóng dài đầy trực diện và cơ bắp trước đây. Dù gặp đương kim vô địch Đông Nam Á như VN, Philippines vẫn đẩy cao đội hình cầm bóng ban bật, đan lát, luân chuyển đầy tự tin.

Trước đối thủ trẻ khỏe, VN lùi về đá phòng ngự chặt chẽ, giăng hai lớp pressing giữa sân để chờ đối thủ sập bẫy. Đó là cách tiếp cận mang thương hiệu HLV Kim Sang-sik: lấy phòng ngự làm gốc, rồi tận dụng các pha chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công để tạo cơ hội, khi đối thủ chưa kịp tổ chức lại đội hình.

Chiến thuật ru ngủ của ông Kim khiến đội tuyển Philippines sập bẫy ở phút 25. Khi đối thủ còn chưa hết tiếc nuối vì cú sút xa dội xà của Schneider, quan sát thấy khoảng hở giữa trung vệ và hậu vệ cánh Philippines, Thành Long chọc khe cho Minh Hoàng băng xuống sút góc hẹp. Cú sút không thành, nhưng cầu thủ Việt kiều 19 tuổi đã hút theo 2 trung vệ Philippines, và khoảng trống mở ra cho Đình Bắc ập vào sút cận thành. Trước khi ghi bàn, Đình Bắc không rê dắt hay đột phá. Chân sút 22 tuổi di chuyển lặng lẽ như "bóng ma" săn tìm không gian mà Minh Hoàng và Xuân Son đã kiên trì mở ra nhờ khả năng làm tường, rồi xuất hiện đúng thời điểm, vung chân đúng nhịp để xé lưới đối phương.

Đội tuyển VN cầm bóng ít hơn, sẵn sàng nhường sân, song cũng chỉ cần một đường chuyền để ghi bàn, đúng như triết lý tối giản và thực dụng triệt để của ông Kim.

Bản lĩnh nhà vô địch

Trước áp lực của Philippines, đội tuyển VN đã phòng ngự khoa học trong suốt hiệp 2. Tuyến giữa không triển khai bóng mượt mà do thiếu Hoàng Đức, nhưng được bù lại bằng những bước chạy bền bỉ của Đình Bắc, Williams Minh Hoàng hay Thành Long. Nhờ pressing gay gắt, VN khiến Philippines vỡ đội hình tấn công. Bản lĩnh của nhà vô địch được thể hiện bằng sự kiên trì, điềm tĩnh, đẩy phần nóng vội sang đối thủ.

Ở nửa sau hiệp 2, ông Kim gây áp lực cho Philippines khi tung những "máy chạy" như Hai Long, Khoa Ngô và Minh Khoa vào sân. Chiến lược gia Hàn Quốc từng khẳng định muốn thấy 11 cầu thủ trong cùng một khung hình, với hàm ý toàn đội phải tấn công cùng nhau và phòng ngự cùng nhau. Tiêu chí ấy đã định hình nên bộ mặt đội tuyển VN, với khối đội hình kết dính và chặt chẽ, khó bị xuyên phá. Trong ngày những hậu vệ VN, đặc biệt là Adou Minh chơi xuất sắc khi thắng hầu hết pha tranh chấp, cầu môn Lê Giang Patrik được đảm bảo an toàn.

Dù vậy, vẫn có những lấn cấn trong lối chơi của VN. Điểm yếu mất tập trung và thiếu dứt khoát trong các pha phá bóng từng khiến VN không ít lần bị đối thủ công thành tại ASEAN Cup, nay lặp lại trước Philippines. Phút 84, xuất phát từ pha truy cản thiếu quyết đoán của học trò ông Kim, Nishioka băng xuống sút tung lưới Lê Giang Patrik, song may mắn là VAR nhận định chân sút Philippines việt vị. Phút 90+2, Lê Giang Patrik chói sáng khi bay người đẩy pha dứt điểm cận thành của Philippines, giúp VN bảo toàn chiến thắng 1-0.

Đội tuyển VN sẽ gặp Thái Lan ở lượt hai diễn ra ngày 29.9. "Voi chiến" khởi đầu hoàn hảo tại FIFA ASEAN Cup khi thắng Pakistan 4-0 dù chưa dùng lực lượng mạnh nhất. Những "bảo kiếm" của người Thái, trong đó có Chanathip Songkrasin, sẽ được để dành cho trận quyết đấu nhiều khả năng định đoạt số phận của cả hai đội ở bảng B.