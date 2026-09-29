Dự đoán tỷ số Philippines vs Pakistan hôm nay: Đại diện Đông Nam Á thắng đậm 3-0

Sức mạnh đáng nể của Philippines

Dù thua 0-1 trước Việt Nam trong ngày ra quân bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng đội tuyển Philippines đã khẳng định đẳng cấp.

Không còn hình ảnh hời hợt và bạc nhược như tại ASEAN Cup tháng trước, Philippines đã tận dụng giải đấu diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days để triệu tập lực lượng tốt nhất. 22 trong số 23 gương mặt dự giải hiện chơi ở nước ngoài, nổi bật có Bjorn Kristensen, Randy Schneider, Manuel Ott, anh em nhà Tabinas...

Philippines đã mang đến hơi thở châu Âu với lối chơi kiểm soát bài bản, lớp lang.

Philippines (áo trắng) chơi tốt trước Việt Nam ở trận ra quân ẢNH: NGỌC LINH

Học trò HLV Carles Cuadrat áp đảo đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân với nhiều cơ hội ăn bàn. Nếu không có vận may (đối thủ sút dội xà, việt vị trong gang tấc) cùng tài năng của Lê Giang Patrik, đội tuyển Việt Nam đã khó lấy trọn 3 điểm.

Philippines có sức mạnh toàn diện từ thể hình (nửa đội cao trên 1,80 m), kỹ thuật cá nhân cực tốt với khả năng đỡ bước một, bứt tốc, đến sự ăn ý và gắn kết. Đội tuyển Việt Nam chỉ có thể thắng bằng hàng thủ lì lợm và giàu kinh nghiệm, được hình thành và nhào nặn trong 27 trận đấu suốt 2 năm qua. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đủ vững chãi để cản được "sóng dữ" Philippines, nhưng Pakistan thì có lẽ không.

Thắng để gây áp lực

Thất bại tâm phục khẩu phục 0-4 trước Thái Lan ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup đã phác thảo phần nào diện mạo của đội tuyển Pakistan. Đội bóng Nam Á chỉ đứng hạng 198 thế giới (xếp sau Lào, Campuchia), với vốn kinh nghiệm, trình độ chơi bóng hạn chế.

Pakistan thiếu kỷ luật phòng ngự và kỹ năng cơ bản để kiểm soát bóng, triển khai tấn công. Đại diện Nam Á yếu toàn diện, khó có thể cản được đoàn quân mang hơi thở châu Âu mà Philippines mang đến.

Sau trận thua đáng tiếc trước Việt Nam, Philippines đang rất khát thắng để nuôi hy vọng tối thiểu có ngôi nhì bảng.

Nếu chơi đúng sức và chắt chiu cơ hội, Philippines sẽ thắng đậm Pakistan, qua đó gây áp lực lên cả Việt Nam và Thái Lan trước trận cầu "đinh" lúc 19 giờ 30 ngày 29.9. Dự đoán, học trò HLV Carles Cuadrat sẽ thắng 3-0.