Williams Minh Hoàng và màn ra mắt cực kỳ hoàn hảo: 'Báu vật' của đội tuyển Việt Nam

Vì sao HLV Kim Sang-sik đặt cược vào Williams Minh Hoàng?

Williams Minh Hoàng đã đi cuộc hành trình khó tin ở đội tuyển Việt Nam. Anh được gọi lên đội tuyển lần đầu tiên vào ngày 18.9, tập buổi đầu tiên cùng đồng đội ngày 22.9, rồi đá chính trận mở màn FIFA ASEAN Cup gặp Philippines chỉ sau đó 4 ngày.

Chân sút sinh năm 2007 chỉ cần nửa mùa giải tại CLB Công an TP.HCM để bước lên đội tuyển quốc gia, rồi cần thêm 4 buổi tập để thuyết phục HLV Kim Sang-sik cho một suất đá chính.

Dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, không dưới 10 tân binh đã có màn chào sân ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng, thăng tiến thần tốc như Williams Minh Hoàng là trường hợp chưa từng có tiền lệ. Anh làm được điều đó khi mới 19 tuổi.

Bàn thắng vào lưới Philippines ở phút 25 của Đình Bắc từ pha kiến tạo của Minh Hoàng

Williams Minh Hoàng ra mắt ấn tượng ẢNH: NGỌC LINH

Lựa chọn tin dùng Williams Minh Hoàng của ông Kim đã cho đáp án mỹ mãn. Tiền đạo sinh năm 2007 có trận đấu ấn tượng trước dàn sao Philippines tối qua (26.9). Anh làm tường tốt, chạy chỗ khôn ngoan, giữ bóng và phối hợp khéo léo dù đây mới là lần đầu khoác áo đội tuyển. Minh Hoàng là nhân vật chính trong bàn mở tỷ số của Việt Nam, nhờ pha di chuyển khôn ngoan đón đường chọc khe của Thành Long, rồi xoay người dứt điểm. Bóng dù không đi trúng đích, nhưng bật ra đúng vị trí Đình Bắc chọn sẵn, trước khi lưới của Philippines rung lên.

Pha phối hợp ghi bàn ấy là điều ông Kim chờ đợi ở Williams Minh Hoàng. Chân sút gốc Anh đã di chuyển hút theo 2 hậu vệ Philippines, mở ra khoảng trống cho Đình Bắc xâm nhập.

Không chỉ Đình Bắc, Lê Giang Patrik là điểm tựa quan trọng trước cuộc đối đầu Thái Lan

Trong trận đấu Philippines lấn lướt nhờ thể hình và tư duy đậm chất châu Âu, ông Kim đã có một cầu thủ cũng đậm chất châu Âu làm đối trọng. Dù cao 1,90 m, nhưng Williams Minh Hoàng không vụng về. Chân sút Việt kiều xử lý bóng gọn, khéo và cần rất ít chạm để luân chuyển bóng. Minh Hoàng không giỏi rê dắt. Anh chỉ giữ và che chắn bóng, đợi đồng đội vào vị trí thuận lợi để chuyền.

Trong lần đầu khoác áo tuyển, trên mặt sân sũng nước cùng áp lực nghẹt thở khi đối thủ luôn áp sát rất nhanh, Williams Minh Hoàng nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, trong hiệp 2, khi Philippines ép sân, ông Kim có một "tòa tháp" tranh chấp hiệu quả, luân chuyển mềm mại, giúp đội tuyển Việt Nam phản công sắc lẹm dù có ít người ở tuyến trên.

Với chiều cao 1,90 m, Williams Minh Hoàng đã tranh chấp sòng phẳng với Philippines ẢNH: NGỌC LINH

Tư duy chơi bóng gọn nhẹ, tối giản mà chân sút 19 tuổi được đào tạo tại Anh lại phù hợp với triết lý chuyển đổi trạng thái và phản công mà ông Kim xây dựng.

Đầu tư cho tương lai

Nếu Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc là phép tính cho hiện tại, Williams Minh Hoàng là đầu tư cho tương lai.

Anh như viên ngọc, đã có sẵn tư duy chơi bóng, đôi chân nhanh nhẹn cùng thân hình "sinh ra để đá tiền đạo". Bởi Williams Minh Hoàng cao, nhưng không thô. Chân sút gốc Anh có thân trên tốt để tì đè, che chắn, nhưng thân dưới lại linh hoạt và cân bằng, giúp anh xử lý bóng mềm dẻo, không bị thô vụng.

Quan trọng hơn, chân sút của CLB Công an TP.HCM mới 19 tuổi, còn tới 10-15 năm đỉnh cao phía trước. Williams Minh Hoàng cùng với Đình Bắc (sinh năm 2004), Đăng Khoa (2006) đều là những hạt giống đang độ nảy nở mà HLV Kim Sang-sik khéo léo gieo trồng, trên nền đất được che chắn bởi những "bóng cây" cựu binh như Son và Hên.

Chiến lược gia Hàn Quốc không trẻ hóa đồng loạt, rồi yêu cầu học trò phải tự xoay xở và trưởng thành trước áp lực. Williams Minh Hoàng được đặt ở tập thể đã định hình xong lối chơi, được sát cánh cùng đàn anh kinh nghiệm. Anh chỉ đơn giản làm việc cần làm, và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.



Trân gặp Thái Lan ngày 29.9 tiếp tục là bài kiểm tra năng lực với Williams Minh Hoàng. Đối đầu Manuel Bihr, Pansa Hemviboon hay Nicholas Mickelson (Thái kiều đang đá cho Elversberg tại Bundesliga), Minh Hoàng sẽ tiếp tục có cơ hội khẳng định mình.

Tương lai hàng công Việt Nam cần được trui rèn trong lửa để chín chắn hơn.

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