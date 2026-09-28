Xuân Son về Việt Nam vào 1 giờ 30 sáng mai, có mặt ở Hà Nội sau 5 tiếng bay

T ỔN THẤT LỚN TRƯỚC TRẬN QUYẾT ĐỊNH

Theo thông báo chính thức từ VFF, Xuân Son gặp vấn đề ở cơ đùi sau trong một pha bóng không có va chạm, khi anh nỗ lực tăng tốc phối hợp cùng Đình Bắc ở phút 59 trận thắng Philippines hôm 26.9.

Xuân Son (trái) vắng mặt, nhiệm vụ ghi bàn đặt nặng lên đôi chân Đình Bắc Ảnh: NGỌC LINH

Xuân Son đi khám tại Indonesia

Kết quả kiểm tra y tế sáng 27.9 cho thấy Xuân Son bị tổn thương cơ đùi sau, thời gian hồi phục dự kiến kéo dài từ 4 - 6 tuần. Theo nguyện vọng cá nhân, Xuân Son sẽ rời đoàn, trở về VN từ ngày 28.9 để tập trung điều trị, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong toàn bộ quãng thời gian còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.

FIFA lo vé cho Xuân Son về trên chuyến bay lúc 1 giờ 30 ngày mai (29.9) và có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 6 giờ 20 cùng ngày.

Đây thực sự là một tổn thất nặng nề với đội tuyển VN. Xuân Son không chỉ là trung phong số 1 trong sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik, có thể chơi ăn ý với tất cả "vệ tinh" xung quanh, từ Đình Bắc, Hoàng Hên, Tài Lộc hay Hai Long. Anh còn là người cùng Đình Bắc san sẻ ngôi Vua phá lưới ở ASEAN Cup 2026 vừa qua. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò không thể thay thế của anh trong lối chơi tấn công của đội bóng áo đỏ. Việc mất đi một "mũi nhọn" đẳng cấp như vậy ngay trước trận đấu được xem là bước ngoặt của bảng đấu, gặp một Thái Lan đang có phong độ cực tốt sau trận thắng đậm Pakistan, chắc chắn sẽ đặt ra không ít thách thức cho ban huấn luyện đội tuyển VN.

Xuân Son chỉ đá khoảng 60 phút ở FIFA ASEAN Cup 2026

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao luôn như vậy, chấn thương là điều không ai mong muốn, nhưng buộc mọi đội bóng phải học cách thích nghi. Vấn đề mấu chốt lúc này không còn là chuyện Xuân Son vắng mặt, mà là cách HLV Kim Sang-sik xử lý bài toán nhân sự để đội tuyển VN không đánh mất sự ổn định vốn có.

Phương án nào cho ông k im ?

Trước mắt, phương án được nhiều người nhắc đến nhiều nhất là đôn Williams Minh Hoàng lên đá trung phong cắm, thay thế vị trí của Xuân Son. Điểm mạnh của tân binh này nằm ở khả năng chạy chỗ thông minh, tinh thần thi đấu nhiệt huyết, cùng thể hình, thể lực tốt và khả năng dứt điểm khá ổn định. Điểm yếu lớn nhất của Williams Minh Hoàng có lẽ là sự thiếu hụt kinh nghiệm trận mạc ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây là yếu tố mà HLV Kim Sang-sik sẽ phải suy tính rất nhiều, bởi những cuộc đấu với Thái Lan không bao giờ dễ dàng cho một cầu thủ mới vừa ra mắt đội tuyển quốc gia.

Nếu chọn phương án này, Đình Bắc nhiều khả năng vẫn được bố trí đá tiền đạo cánh trái, vị trí sở trường giúp anh tỏa sáng thời gian qua. Cánh phải khi đó sẽ thuộc về Hoàng Hên hoặc Tài Lộc, tùy thuộc vào việc Hoàng Đức đã sẵn sàng trở lại hay chưa. Bởi lẽ, theo định hướng của ban huấn luyện, Hoàng Hên đang được "quy hoạch" cho vị trí tiền vệ trung tâm, đá cặp cùng Thành Long. Nếu Hoàng Đức chưa kịp bình phục để trở lại, nhiều khả năng Thành Long sẽ tiếp tục sát cánh cùng Minh Khoa ở khu vực giữa sân, còn Hoàng Hên được đẩy lên đá cánh phải hàng công.

Xuân Son rách cơ đùi, chia tay ASEAN Cup: ‘Đây thực sự là khoảnh khắc buồn’

Phương án thứ hai, có phần an toàn hơn, là đôn thẳng Đình Bắc vào đá trung phong cắm, vị trí anh vốn từng đảm nhận rất thành công trong màu áo U.23 VN. Khi đó, vị trí cánh trái sẽ được trao cho Ngô Đăng Khoa hoặc Williams Minh Hoàng, thậm chí là Hoàng Hên nếu HLV Kim Sang-sik muốn tăng thêm sự đa dạng cho hàng công.

Nhìn chung, việc vắng Xuân Son chắc chắn là một tổn thất lớn về mặt con người lẫn tâm lý, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để giữ sự lạc quan. Đội tuyển VN dưới thời HLV Kim Sang-sik đang sở hữu một dàn cầu thủ tấn công đa năng, có thể đảm nhận tốt nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã nhiều lần chứng minh khả năng ứng biến linh hoạt, xoay chuyển đội hình hợp lý trước những tình huống bất ngờ kể từ khi tiếp quản đội tuyển VN.

Xuân Son chỉ cho phóng viên vị trí đau sau trận đấu

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền chờ đợi HLV Kim Sang-sik một lần nữa tìm ra lời giải hợp lý cho bài toán nhân sự, giúp đội tuyển VN tiếp tục hành trình chinh phục FIFA ASEAN Cup 2026 bằng một chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan, bất chấp sự vắng mặt đáng tiếc của Xuân Son.