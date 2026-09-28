Chanathip trở lại, chắc chắn Thái Lan sẽ cực hay: Việt Nam phải giải bài toán khó nhất ở tuyến giữa

Thái Lan sẽ đáng ngại khi có Chanathip

Sau khi không góp mặt ở ASEAN Cup, "Messi Thái" được giữ sức và đang hướng toàn bộ sự tập trung vào trận đấu với Việt Nam. Có một chi tiết đáng chú ý: Chanathip không ra sân trong chiến thắng 4-0 của Thái Lan trước Pakistan. HLV Anthony Hudson đã chủ động giữ tiền vệ này cho cuộc đối đầu với Việt Nam.

HLV Anthony Hudson chủ động giữ Chanathip (18) cho trận gặp Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Thông điệp dường như rất rõ ràng: Thái Lan xem trận đấu với Việt Nam là một trong những màn so tài quan trọng nhất của vòng bảng, đồng thời cũng là cách mà họ muốn lấy lại ảnh hưởng sau khi để thua chúng ta với tổng tỷ số 2-4 tại chung kết ASEAN Cup vừa qua. Còn với thầy trò HLV Kim Sang-sik, sự trở lại của "Messi Thái" tạo ra một bài toán hoàn toàn khác, đặc biệt là Việt Nam phải tổ chức lại tuyến giữa.

Chanathip nguy hiểm không đơn thuần bởi kỹ thuật cá nhân. Điểm đặc biệt của tiền vệ này nằm ở khả năng nhận bóng giữa các tuyến, xoay người trong không gian hẹp và đưa ra đường chuyền quyết định chỉ sau vài nhịp chạm. Khi Chanathip chơi đúng phong độ, Thái Lan có thêm một cầu nối trực tiếp giữa tuyến giữa và hàng công. Đó chính là điều Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác.

Ngay cả khi Chanathip không xuất hiện từ đầu, tuyến giữa của người Thái vẫn rất ổn với những cái tên như Sarach Yooyen, Supachok Sarachat, Peeradol Chamrasamee đều là những cầu thủ giàu kinh nghiệm. Họ cùng với Chanathip sẽ là những ngọn lửa mạnh mẽ, bổ sung chất thép cho những cái tên như Kakana Khamyok, Seksan Ratree để làm khó chúng ta.

Chanathip (18) trong đội hình của đội tuyển Thái Lan ẢNH: NGỌC LINH

Trong trận thắng Philippines 1-0, tuyến giữa Việt Nam chưa tạo được cảm giác kiểm soát hoàn toàn cục diện. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik có những thời điểm phải lùi khá sâu, trong khi khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chưa thật sự mượt mà. Đó sẽ là vấn đề lớn khi gặp người Thái, khoảng trống ấy có thể trở thành điểm bị khai thác.

Bài toán tuyến giữa, Hoàng Đức trở lại?

Gặp Thái Lan, câu chuyện khó nhất chính là làm sao phong tỏa được lối chơi của đối thủ. Trong đó "bắt chết" Chanathip chưa chắc là lời giải. Nói cách khác, muốn hạn chế tầm hoạt động cũng như những đường chuyền xuyên tuyến lợi hại của "Messi Thái", đội tuyển Việt Nam phải kiểm soát cả không gian xung quanh anh.

Hoàng Đức (14) có mặt sẽ làm tăng hy vọng cho đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chứ không riêng một tuyến nào, nhất là hàng tiền vệ phải giữ cự ly đủ gần với hàng thủ. Các cầu thủ phía trên cũng phải gây áp lực từ sớm để Thái Lan không dễ dàng đưa bóng vào chân Chanathip. Chỉ cần một mắt xích chậm hơn nửa nhịp, Thái Lan có thể tận dụng.

Thái Lan có khả năng gây sức ép rất lớn như cách họ từng hai lần vượt lên dẫn trước ở lượt về trước khi Việt Nam gỡ hòa ở ASEAN Cup vừa rồi. Lần này, đối thủ còn có thêm Chanathip, nên mức độ nguy hiểm còn lớn hơn, đòi hỏi các chiến binh sao vàng phải chơi bình tĩnh và bản lĩnh hơn.

Vấn đề đặt ra là khi Xuân Son đã bị chấn thương phải chia tay giải đấu, đội tuyển rất cần sự trở lại của Hoàng Đức. Bởi tầm ảnh hưởng của Đức có thể sẽ giúp tuyến giữa Việt Nam giữ được bóng và lối chơi trở nên mềm mại, thanh thoát hơn. Tài năng của Hoàng Đức đủ khả năng đối đầu với Chanathip và đánh bật lại người Thái. Đó có lẽ mới là chìa khóa quan trọng nhất của trận đấu.

Hoàng Đức (bìa phải) quan sát đồng đội chơi bóng trong trận gặp Philippines ẢNH: NGỌC LINH

Nhưng tình trạng sức khỏe của Hoàng Đức vẫn là một dấu hỏi. Anh đã tập lại cùng toàn đội. Nếu ra sân, Hoàng Đức với khả năng xoay xở, thoát pressing quá hay của mình chắc chắn sẽ giúp Việt Nam giữ bóng tốt hơn, chuyền bóng chắc chắn hơn và quan trọng nhất là sẽ biết đưa bóng lên phía trên sau khi đoạt lại quyền kiểm soát.

Dẫu vậy, thầy Kim cũng đang phải tính đến bài toán nếu lỡ Hoàng Đức không thể ra sân từ đầu hoặc không thi đấu trọn vẹn 90 phút thì tổ chức lại trục giữa vẫn là bài toán phải giải sớm. Lê Phạm Thành Long đã chơi tốt, nhưng Đỗ Hoàng Hên vẫn còn phập phù. Liệu giải pháp đưa Võ Hoàng Minh Khoa hay Ngô Đăng Khoa vào khi cần thiết hoặc sử dụng William Minh Hoàng lùi một chút, có làm cứng cáp hơn?

Ngô Đăng Khoa có thể sẽ vào sân khi cần để củng cố tuyến giữa ẢNH: NGỌC LINH

Chỉ cần chủ động kiểm soát được một phần thế trận, buộc Chanathip sẽ phải lùi sâu hơn để tìm bóng. Khi ấy, ảnh hưởng của nhạc trưởng người Thái lên khu vực cuối sân của Việt Nam cũng sẽ giảm đi. Đó sẽ là bài kiểm tra về khả năng thích ứng của một đội bóng sau khi đối thủ thay đổi cách tiếp cận và là cơ hội cho các học trò ông Kim tái khẳng định ưu thế trước Thái Lan.

Chanathip có thể là trung tâm trong kế hoạch của Thái Lan, nhưng Việt Nam không thể chỉ tập trung vào anh. Muốn hóa giải "Messi Thái", đội bóng của HLV Kim Sang-sik phải thắng trong cuộc đấu rộng hơn: kiểm soát không gian, giữ cự ly đội hình, hạn chế khả năng nhận bóng giữa tuyến và quan trọng nhất là không để Thái Lan biến tuyến giữa thành bàn đạp cho hàng công.

Đỗ Hoàng Hên cần chơi mạnh mẽ và tốc độ hơn ẢNH: NGỌC LINH

Nếu đội tuyển Việt Nam muốn tiếp tục đứng vững trước người Thái, câu trả lời không nằm ở việc thầy Kim sẽ phải phân công ai kèm Chanathip, mà chính là việc cả đội hình có thể khiến anh trở nên ít nguy hiểm đến mức nào. Lúc đó thế trận sẽ giúp cho chúng ta dễ chơi hơn và đạt được những gì mình mong muốn hơn.