Williams Minh Hoàng tiết lộ lời khuyên đặc biệt của Harry Kane, xót xa vì Xuân Son chấn thương

Williams Minh Hoàng đang trải qua những ngày đặc biệt trong sự nghiệp. Tiền đạo sinh năm 2007 lần đầu được gọi lên đội tuyển Việt Nam ngày 18.9, có buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội ngày 22.9 và chỉ 4 ngày sau đã được HLV Kim Sang-sik trao suất đá chính trong trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines. Đó là bước tiến rất nhanh với cầu thủ mới chỉ trải qua nửa mùa giải trong màu áo CLB Công an TP.HCM.

Trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia, Minh Hoàng không chỉ có mặt trong đội hình xuất phát mà còn để lại dấu ấn ở bàn thắng duy nhất. Phút 25, tiền đạo cao 1,90 m di chuyển đón đường chuyền của Lê Phạm Thành Long, xử lý trong vòng cấm trước khi bóng đến vị trí của Đình Bắc. Tiền đạo quê Nghệ An tận dụng cơ hội để ghi bàn, giúp Việt Nam thắng 1-0.

Minh Hoàng vẫn còn rất trẻ và đã có cơ hội tham gia giải đấu lớn cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: NGỌC LINH

Trả lời phóng viên bên lề giải đấu, Minh Hoàng dành những lời đầu tiên để nói về niềm tin mà HLV Kim Sang-sik dành cho mình.

"Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình từ phút đầu tiên đến phút 95 để giành trọn 3 điểm đầu tiên", Minh Hoàng chia sẻ.

Từ 4 buổi tập đến suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam

Minh Hoàng chỉ có 4 buổi tập cùng đội tuyển trước khi được xếp đá chính. Tuy nhiên, cầu thủ 19 tuổi cho rằng việc thích nghi với hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik không tạo ra quá nhiều khó khăn.

"Chúng tôi từng chơi với sơ đồ chiến thuật này rồi nên cũng không có quá nhiều khác biệt. Tôi luôn cố gắng thích nghi và nỗ lực 100% khả năng", Minh Hoàng nói khi được hỏi về khác biệt giữa thi đấu ở CLB và đội tuyển quốc gia.

Adou Minh, Minh Hoàng và diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

Màn trình diễn trước Philippines phần nào lý giải quyết định táo bạo của HLV Kim Sang-sik. Với chiều cao 1,90 m, Minh Hoàng mang đến khả năng tranh chấp cần thiết trước hàng phòng ngự giàu thể lực của Philippines. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý của tiền đạo được đào tạo tại Anh không chỉ nằm ở thể hình.

Minh Hoàng có xu hướng xử lý đơn giản, ít chạm, sử dụng khả năng che chắn để giữ bóng rồi nhanh chóng kết nối với đồng đội. Trong những thời điểm đội tuyển Việt Nam phải lùi sâu trước Philippines, một tiền đạo có khả năng làm tường và tranh chấp ở tuyến trên cũng giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thêm điểm đến khi chuyển trạng thái.

Minh Hoàng có chiều cao ấn tượng ẢNH: NGỌC LINH

Khi được hỏi về khả năng phối hợp với Đình Bắc, Minh Hoàng trả lời: "Rất tốt. Kể từ ngày tôi lên đội tuyển, mọi người đều chào đón và tạo cảm giác thoải mái, giúp tôi thích nghi nhanh chóng".

Minh Hoàng và các cầu thủ đá chính trận mở màn tập thả lỏng trong đường hầm vào chiều 27.9 ẢNH: NGỌC LINH

Không chỉ Minh Hoàng, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng chứng kiến màn ra mắt của những gương mặt mới khác. Tiền đạo 19 tuổi nhắc đến Adou Minh và Ngô Đăng Khoa khi nói về những cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển: "Các đồng đội của tôi - Adou Minh và Đăng Khoa - đã có màn ra mắt. Tôi muốn cảm ơn HLV vì đã tin tưởng và trao cơ hội cho tôi. Với tư cách là một tập thể, chúng tôi đã chiến đấu hết mình", Minh Hoàng chia sẻ.

Harry Kane từng khuyên Minh Hoàng trở về Việt Nam

Đằng sau quyết định khoác áo đội tuyển Việt Nam của Minh Hoàng còn có một câu chuyện đáng chú ý liên quan đến Harry Kane.

Khi được hỏi liệu từng trò chuyện với tiền đạo đội trưởng đội tuyển Anh về việc trở về Việt Nam hay không, Minh Hoàng xác nhận: "Có chứ. Anh ấy nói rằng việc trở về quê hương - nơi có dòng máu của tôi - sẽ rất tốt cho sự phát triển của bản thân, và việc được đại diện cho đất nước Việt Nam sẽ là một khoảnh khắc vô cùng đặc biệt".

Giờ đây, khoảnh khắc đặc biệt ấy đã trở thành hiện thực. Chỉ ít ngày sau buổi tập đầu tiên, Minh Hoàng đã có trận ra mắt đội tuyển, góp dấu ấn vào bàn thắng và cùng các đồng đội giành 3 điểm. Nhưng thử thách phía trước sẽ khó hơn nhiều.

Minh Hoàng hé lộ lời khuyên đặc biệt từ tiền đạo nổi tiếng Harry Kane ẢNH: REUTERS

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 phút ngày 29.9. "Voi chiến" sở hữu lực lượng mạnh với những cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided hay Nicholas Mickelson.

"Rõ ràng mọi đội bóng tại giải đấu này đều rất mạnh, nhưng tôi luôn tin tưởng vào bản thân và đồng đội nhờ những nỗ lực trên sân tập. Vì vậy, chúng tôi rất tự tin bước vào trận đấu này", Minh Hoàng chia sẻ.

Nếu tiếp tục được HLV Kim Sang-sik sử dụng, tiền đạo 19 tuổi sẽ phải đối đầu những hậu vệ giàu kinh nghiệm và thể hình tốt của Thái Lan. Đây sẽ là bài kiểm tra ở cấp độ cao hơn sau màn ra mắt trước Philippines.

Đặc biệt, vai trò của Minh Hoàng có thể càng đáng chú ý khi Xuân Son đã phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương rách cơ đùi sau. Minh Hoàng thừa nhận đây là tổn thất lớn: "Tất nhiên, đó là một tổn thất lớn. Một mất mát lớn đối với toàn đội. Tôi chỉ mong anh ấy sớm bình phục".

Trước cuộc đối đầu Thái Lan, cầu thủ 19 tuổi cũng gửi thông điệp đến người hâm mộ Việt Nam: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả người hâm mộ đang theo dõi trên khắp thế giới cũng như những ai đã đến sân cổ vũ. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi, bởi thực sự các bạn giống như cầu thủ thứ 12 trên sân vậy".

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