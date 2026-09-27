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    Thể thaoBóng đá Việt Nam

    Xuân Son đã được đi chụp MRI, thầy Kim tính toán lại hàng công thế nào?

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương

    Chấn thương của Nguyễn Xuân Son trở thành nỗi lo lớn với đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan ngày 29.9. Trong lúc chờ kết quả kiểm tra của tiền đạo này, HLV Kim Sang-sik cũng phải tính đến những phương án thay thế trên hàng công.

    Chờ kết quả kiểm tra y tế Xuân Son

    Chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 tối 26.9 không trọn vẹn với đội tuyển Việt Nam. Xuân Son phải rời sân giữa hiệp 2 sau một tình huống bứt tốc và chuyền bóng cho Đình Bắc. Tiền đạo này ôm phần đùi sau và tỏ ra khá đau khi rời sân.

    Sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết đánh giá ban đầu là Xuân Son bị chấn thương gân kheo. Sáng 27.9, Xuân Son được bác sĩ đội tuyển Việt Nam đưa đến bệnh viện tại Indonesia để chụp cộng hưởng từ (MRI), nhằm xác định chính xác mức độ chấn thương. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để đội ngũ y tế đánh giá khả năng tiền đạo này góp mặt ở trận gặp Thái Lan ngày 29.9.

    HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh, Xuân Son là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam. Nếu tiền đạo này không kịp trở lại, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải tìm phương án thay thế cho vị trí trung phong trước cuộc đối đầu Thái Lan.

    Xuân Son đã được đi chụp MRI, thầy Kim tính toán lại hàng công thế nào?- Ảnh 1.

    Xuân Son đã được đưa đi chụp phim MRI vào sáng 27.9

    ẢNH: NGỌC LINH

    Adou Minh, Minh Hoàng và diện mạo mới của đội tuyển Việt Nam

    Xuân Son đã được đi chụp MRI, thầy Kim tính toán lại hàng công thế nào?- Ảnh 2.

    Xuân Son được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping sau trận

    ẢNH: NGỌC LINH

    Đây càng là vấn đề đáng chú ý khi Thái Lan đang sở hữu lực lượng mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026 với những cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay Nicholas Mickelson.

    Tuy nhiên, ông Kim đã có sự chuẩn bị về nhân sự. Trước giải, đội tuyển Việt Nam bổ sung Williams Minh Hoàng, cầu thủ cao 1,90 m được xem là một phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí trung phong.

    Minh Hoàng cũng vừa có màn thể hiện đáng chú ý trước Philippines. Trong lần đầu đá chính cho đội tuyển Việt Nam, cầu thủ 19 tuổi hoạt động năng nổ và chính anh chuyền bóng để Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25.

    Đình Bắc có thể gánh thêm trọng trách?

    Một phương án khác là đưa Đình Bắc vào chơi gần khu vực trung tâm hơn. Đây không phải giải pháp hoàn toàn mới, bởi tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik từng sử dụng Đình Bắc ở vị trí trung phong trong một số thời điểm khi Xuân Son không có mặt.

    Phong độ của Đình Bắc cũng mang đến thêm cơ sở cho lựa chọn này. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam vượt qua Philippines và tiếp tục cho thấy khả năng di chuyển rộng, tranh chấp cũng như tạo đột biến trong các tình huống chuyển trạng thái. Sau khi Xuân Son rời sân, Đình Bắc còn mang băng đội trưởng.

    Xuân Son đã được đi chụp MRI, thầy Kim tính toán lại hàng công thế nào?- Ảnh 3.

    Đình Bắc đang có phong độ tốt và là "ngòi nổ" được kỳ vọng nhất trên hàng công

    ẢNH: NGỌC LINH

    Xuân Son đã được đi chụp MRI, thầy Kim tính toán lại hàng công thế nào?- Ảnh 4.

    Minh Hoàng tỏa sáng trận ra mắt đội tuyển Việt Nam với pha kiến tạo cho Đình Bắc

    ẢNH: NGỌC LINH

    Nếu Xuân Son vắng mặt, HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn giữa việc sử dụng Minh Hoàng như một trung phong có thể hình tốt hoặc kéo Đình Bắc vào trong để tăng tốc độ và khả năng di chuyển trên hàng công. Hai Long cũng là một lựa chọn để bổ sung nhân sự tấn công, sau khi chính anh được tung vào thay Xuân Son ở trận gặp Philippines. Đây là các phương án nhân sự dựa trên cách HLV Kim Sang-sik từng sử dụng cầu thủ, chưa phải đội hình được xác nhận cho trận gặp Thái Lan.

    Trước mắt, tình trạng của Xuân Son vẫn là thông tin được chờ đợi. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan lúc 19 giờ 30 phút ngày 29.9. Cả 2 đội đều có 3 điểm sau lượt đầu, nhưng Thái Lan đang đứng đầu bảng B nhờ hiệu số +4, trong khi Việt Nam có hiệu số +1.

    HLV Kim Sang-sik lựa chọn phương án nào, màn trình diễn của Đình Bắc và Minh Hoàng trước Philippines ít nhất đã cho thấy đội tuyển Việt Nam vẫn còn những lựa chọn trên hàng công trong trường hợp Xuân Son chưa thể trở lại.

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