Chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 26.9 không trọn vẹn với đội tuyển Việt Nam. Nguyễn Xuân Son phải rời sân giữa hiệp 2 sau một nỗ lực bứt tốc và chuyền bóng cho Đình Bắc. Khi rời sân, tiền đạo này ôm phần đùi sau và tỏ ra khá đau.

Sau trận, HLV Kim Sang-sik cho biết đánh giá ban đầu của ông là Xuân Son bị căng cơ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đây là cầu thủ rất quan trọng với đội tuyển Việt Nam cả về chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê. Hiện mức độ chấn thương cụ thể và khả năng thi đấu ở trận gặp Thái Lan của Xuân Son chưa được xác nhận.

Xuân Son chấn thương, HLV Kim Sang-sik giải bài toán hàng công thế nào trước Thái Lan?

Nếu Xuân Son không thể thi đấu, HLV Kim Sang-sik sẽ mất một trung phong có khả năng tì đè, tranh chấp và làm điểm tựa ở phía trên. Đây càng là vấn đề đáng chú ý khi Thái Lan đang sở hữu lực lượng mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026 với những cầu thủ như Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat hay Nicholas Mickelson.

Tuy nhiên, ông Kim đã có sự chuẩn bị về nhân sự. Trước giải, đội tuyển Việt Nam bổ sung Williams Minh Hoàng, cầu thủ cao 1,90 m được xem là một phương án dự phòng cho Xuân Son ở vị trí trung phong.

Minh Hoàng cũng vừa có màn thể hiện đáng chú ý trước Philippines. Trong lần đầu đá chính cho đội tuyển Việt Nam, cầu thủ 19 tuổi hoạt động năng nổ và chính anh chuyền bóng để Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25.

Đình Bắc có thể gánh thêm trọng trách?

Một phương án khác là đưa Đình Bắc vào chơi gần khu vực trung tâm hơn. Đây không phải giải pháp hoàn toàn mới, bởi tại ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik từng sử dụng Đình Bắc ở vị trí trung phong trong một số thời điểm khi Xuân Son không có mặt.

Xuân Son chụp ảnh cùng toàn đội sau trận thắng nhưng phải có người đỡ

Phong độ của Đình Bắc cũng mang đến thêm cơ sở cho lựa chọn này. Tiền đạo sinh năm 2004 vừa ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam vượt qua Philippines và tiếp tục cho thấy khả năng di chuyển rộng, tranh chấp cũng như tạo đột biến trong các tình huống chuyển trạng thái. Sau khi Xuân Son rời sân, Đình Bắc còn mang băng đội trưởng.