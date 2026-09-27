Adou Minh và Williams Minh Hoàng ra mắt ‘mười phân vẹn tám, chín’: Khoa Ngô thế nào?

Hai sự bổ sung hiệu quả

Tiền đạo Williams Minh Hoàng và trung vệ Nguyễn Adou Leygley Minh có tên trong đội hình xuất phát. Hai cầu thủ hòa nhập tốt với lối chơi chung của đội tuyển Việt Nam nhanh đến không ngờ.

Williams Minh Hoàng thể hiện tốt Ảnh: Ngọc Linh

Đặc biệt, Williams Minh Hoàng gây bất ngờ lớn nhất khi thi đấu khá tinh tế ở vai trò tiền đạo. Anh chơi kỹ thuật hơn nhiều so với vẻ ngoài của mình. Bất chấp thể hình cao lớn (1,90 m), cầu thủ Việt kiều Anh này không chơi thiên về sức mạnh, mà luôn có những pha xử lý gọn gàng trong không gian hẹp. Williams Minh Hoàng chính là người thực hiện đường chuyền ngang chính xác cho Đình Bắc sút nối, ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở phút 25.

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Trong pha bóng này, Williams Minh Hoàng phá bẫy việt vị của đối phương, anh đón đường chuyền của Thành Long. Williams Minh Hoàng đua tốc độ và tì đè rất tốt, trước khi thực hiện đường chuyền ngang khá dẻo cho Đình Bắc. Đấy đều là những điểm mạnh đáng giá của tiền đạo mới 19 tuổi này.

Wiiliams (11) ăn ý với Đình Bắc Ảnh: Ngọc Linh

Với sự xuất hiện của cầu thủ Việt kiều này, HLV Kim Sang-sik phần nào yên tâm về vị trí trung phong, ngay cả trong trường hợp Nguyễn Xuân Son bị chấn thương và không thể ra sân ngay từ đầu ở trận gặp Thái Lan vào ngày 29.9 tới.

Ở tuyến dưới, trung vệ Adou Minh chơi rất ổn định. Cầu thủ Việt kiều Pháp tranh chấp tay đôi tốt, tranh bóng bổng khá, thi đấu điềm tĩnh. Adou Minh thay thế rất tốt vị trí mà Đoàn Văn Hậu để lại. Anh có sự kết hợp tốt với trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và hậu vệ trái Cao Pendant Quang Vinh. Bộ 3 hậu vệ bọc lót cho nhau nhuần nhuyễn, nhiều lần giải vây cho khung thành của đội tuyển Việt Nam.

Còn hơi bị "ngợp"

Trong khi đó, tiền vệ Việt kiều Úc Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) khá mờ nhạt. Có cảm giác Ngô Đăng Khoa bị hụt hơi trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia ở một giải đấu quốc tế chính thức. Cầu thủ này gần như để mất bóng 100% khi bóng được đưa đến vị trí của anh.

Ngô Đăng Khoa hụt hơi trong lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia Ảnh: Minh Tú

Ngay cả trong tình huống mà Khoa Ngô suýt chút nữa khiến hậu vệ Jesper Nyholm phải nhận thẻ đỏ ở phút 75 (trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ Philippines, nhưng sau đó trọng tài xem lại VAR và xác định Jesper Nyholm không hề phạm lỗi), Ngô Đăng Khoa thật ra xử lý khá kém, chứ anh không hề xuất sắc trong pha bóng ấy.

Nếu cầu thủ Việt kiều Úc này nhanh hơn, tinh tế hơn, anh đã thoát hẳn ra khỏi pha va chạm này để đối mặt với thủ môn đối phương, chứ không phải bị chặn lại bằng một cú chạm vai từ phía đối thủ.

Một tình huống khác, Khoa Ngô cũng nhận đường chuyền thoáng của đồng đội, nhưng thay vì tăng tốc là có thể đối mặt với thủ môn Philippines, anh lại lúng túng mất vài nhịp khống chế bóng, rồi chuyền ngược về cho đồng đội.

Thậm chí, khách quan mà nói, từ thời điểm Ngô Đăng Khoa vào sân ở phút 60, đội tuyển Việt Nam dần mất tuyến giữa, vì Ngô Đăng Khoa hầu như không giữ được bóng. Ngoài ra, do mỗi lần các đồng đội ở phía dưới chuyền bóng lên cho Ngô Đăng Khoa, anh lại để mất bóng, nên gần như ngay lập tức đội tuyển Việt Nam bị đối thủ phản công trực diện rất nguy hiểm, từ chính những pha bóng đó.

Hy vọng trong những trận đấu tới, Ngô Đăng Khoa sẽ thi đấu tốt hơn, sau khi anh có thêm kinh nghiệm trải qua trận đầu tiên chơi cho đội tuyển quốc gia. Có thêm kinh nghiệm, có thể Ngô Đăng Khoa sẽ thi đấu bình tĩnh hơn.

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