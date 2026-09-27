Tại sao trọng tài xóa thẻ đỏ sau tình huống hậu vệ Philippines va chạm với Khoa Ngô?

VAR 'giải cứu' cầu thủ Philippines như thế nào?

Một tình huống đáng chú ý đã xảy ra ở phút 75 trong trận đội tuyển Việt Nam đánh bại Philippines 1-0 tại lượt trận đầu tiên bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, khi hậu vệ Jesper Nyholm suýt phải nhận thẻ đỏ rời sân trước khi được VAR "giải oan" ngay sau đó.

Tình huống xảy ra ngay sát vạch 16,50 m, khi Nyholm có pha tranh chấp với tiền đạo cánh Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô) của đội tuyển Việt Nam.

Pha va chạm khiến Khoa Ngô bị ngã Ảnh: Ngọc Linh

Trọng tài chính người Indonesia Thoriq Alkatiri, sau khi quan sát diễn biến, đã lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Nyholm, đồng thời cho đội tuyển Việt Nam hưởng quả đá phạt trực tiếp ở vị trí xảy ra pha bóng.

Quyết định này khiến Philippines đứng trước nguy cơ phải chơi thiếu người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, vốn đã bất lợi khi đang bị dẫn bàn.

Trọng tài ban đầu rút thẻ đỏ nhưng sau khi tham khảo VAR đã quyết định thu hồi thẻ Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, ngay sau đó, tổ trọng tài VAR đã yêu cầu xem lại tình huống trên màn hình. Sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài Thoriq Alkatiri đã đảo ngược quyết định ban đầu, rút lại thẻ đỏ dành cho Nyholm.

Theo phân tích của một cựu trọng tài FIFA của Việt Nam, cầu thủ phòng ngự phía Philippines đã chạm bóng trước, pha va chạm sau đó với Ngô Đăng Khoa chỉ là hệ quả tất yếu của một pha tranh chấp bình thường, không đủ căn cứ để phạt thẻ đỏ. Khoa Ngô yếu thế nên bị ngã.

Đây không phải là tình huống VAR duy nhất trong trận đấu. Sau đó, ở phút 83, Philippines cũng có bàn gỡ hòa nhưng không được công nhận do trọng tài xác định lỗi việt vị sau khi tham khảo VAR, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam bảo toàn trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân.

Ở lượt trận thứ hai cùng vào ngày 29.9, Việt Nam đấu Thái Lan còn Philipines đấu Pakistan.



