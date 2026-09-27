Đội tuyển Việt Nam có hay hơn khi các đối thủ đều mạnh lên tại FIFA ASEAN Cup?

Indonesia và Thái Lan rất mạnh

Trước trận gặp Philippines, nhiều người cũng đã dự đoán đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn không ít. Nhưng khi vào trận mới thấy thầy trò HLV Kim Sang-sik phải vất vả như thế nào để bảo vệ bàn thắng mong manh suốt trận. Đơn giản Philippines không còn là đội bóng yếu ớt như tại ASEAN Cup 2026 cách đây hơn 1 tháng mà đã lột xác hoàn toàn.

Với 22/23 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài, trong đó 17 cầu thủ trưởng thành từ châu Âu và Mỹ, cùng sự dẫn dắt của HLV người Tây Ban Nha Cuadrat, đội tuyển Philippines đã thể hiện lối chơi tranh chấp sòng phẳng và sẵn sàng đưa bóng nhanh lên phía trên để áp đảo đội tuyển Việt Nam. Những phút cuối trận, những tưởng các học trò của HLV Kim Sang-sik sẽ để thủng lưới khi với chiều cao vượt trội, các cầu thủ Philippines liên tục rót bóng bổng vào khi thấy điểm yếu về thể hình của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Chỉ nhờ tài năng của thủ môn Lê Giang Patrik cùng với may mắn, như lời HLV Kim Sang-sik thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu, đội tuyển Việt Nam mới giữ nguyên mành lưới và bảo toàn thắng lợi khó nhọc.

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Đội tuyển Thái Lan thể hiện bộ mặt khác tại FIFA ASEAN Cup Ảnh: Ngọc Linh

Ngoài Philippines, các đội bóng mạnh khác tại giải cũng đều lộ diện và thể hiện sức mạnh khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung là họ có lực lượng và lối chơi tốt hơn hẳn ở ASEAN Cup 2026 do triệu tập được những cầu thủ hay nhất dịp FIFA Days.

Chủ nhà Indonesia với đội hình gồm toàn bộ 11 cầu thủ nhập tịch đã dễ dàng đánh bại Singapore 2-0, đối thủ đã khiến họ bị loại cay đắng ở vòng bảng ASEAN Cup cách đây hơn 1 tháng. Dù Indonesia chưa bung hết sức nhưng có thể thấy họ quá vượt trội nhờ dàn cầu thủ đang chơi tại Hà Lan, Anh, Ý… Với lợi thế sân nhà cùng đội hình quá chất lượng, Indonesia rõ ràng là đội bóng đáng gờm nhất tại giải đấu lần này.

Việt Nam thắng Philippines: Ông Kim nói may mắn, đối thủ khen hàng phòng ngự

Thái Lan, đối thủ trực tiếp của Việt Nam ở bảng B, cũng đã có trận ra quân tưng bừng khi thắng dễ Pakistan 4-0. Đáng chú ý là Thái Lan chưa tung những quân bài tốt nhất ngay từ đầu trận, khi tiền vệ xuất sắc Chanathip ngồi ngoài suốt trận, trong khi Supachok Sarachat và Supachai Chaided chỉ vào sân ở hiệp 2 để duy trì sức ép. Rõ ràng việc HLV Hudson cho Chanathip được nghỉ trọn trận cũng mở ra khả năng anh sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý ở cuộc đối đầu với Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam có thay đổi gì?

Vậy đội tuyển Việt Nam có thay đổi gì khi các đối thủ đều mạnh lên?

Trong trận gặp Philippines hôm qua, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ lớn khi tung tiền đạo trẻ Việt kiều mới 19 tuổi vừa nhận quốc tịch là Williams Minh Hoàng vào sân từ đầu trận. Anh chơi ở vị trí tiền đạo cánh bên cạnh Xuân Son và Đình Bắc trên hàng công. Ở hàng thủ, Nguyễn Adou Minh lần đầu khoác áo đội tuyển chơi ở vị trí trung vệ lệch trái, trong khi Cao Pendant Quang Vinh trở lại chấn giữ biên trái. Ở hàng tiền vệ, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik vắng mặt cả hai cầu thủ Quang Hải và Hoàng Đức, thay vào đó ông kéo Hoàng Hên về đá cặp cùng Thành Long.

Williams Minh Hoàng và Đình Bắc đem lại bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Với những thay đổi này, đội tuyển Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi đầy sức mạnh của các cầu thủ Philippines. Dù chơi rất nỗ lực ở vị trí mới nhưng rõ ràng Hoàng Hên chưa thể lấp lại khoảng trống do Hoàng Đức để lại ở khoản điều tiết trận đấu và chia bài cũng như khả năng hỗ trợ phòng thủ. Đây cũng là lý do có những lúc đội tuyển Việt Nam không còn giữ được thế trận và liên tục bị ép sân nghẹt thở.

Tuy nhiên, hai tân binh Việt kiều là Nguyễn Adou Minh và Williams Minh Hoàng lại trở thành điểm sáng của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Ở hàng thủ, Nguyễn Adou Minh với lối chơi điềm tĩnh, khôn ngoan và đọc tình huống tốt đã ngăn chặn thành công nhiều pha tấn công nguy hiểm của tiền đạo đối phương. Theo thống kê, cả trận anh có 5 lần giải vây, 2 lần chặn cú sút, 3 lần cắt bóng, 2/2 pha tắc bóng thành công. Tranh chấp mặt sân, anh giành chiến thắng 3/4 (75%), không chiến: thắng 4/6 (66,7%), chuyền chính xác: 32/38 (84,2%), chuyền dài: 2/4 thành công, 48 lần chạm bóng và chỉ 1 lần phạm lỗi. Một thông số rất ấn tượng với một trung vệ lần đầu khoác áo đội tuyển.

Williams Minh Hoàng để lại ấn tượng trong lần đầu ra mắt đội tuyển Việt Nam Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng đã để lại dấu ấn đậm nét khi góp công trực tiếp vào bàn thắng duy nhất của đội tuyển Việt Nam sau đường chuyền cho Đình Bắc ghi bàn. Sở hữu chiều cao 1,90 m nhưng Williams Minh Hoàng không hề vụng về, anh cho thấy sự kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh và khả năng xử lý bóng, đồng thời tạo ra nhiều khoảng trống cho các đồng đội phía sau. Trong 60 phút có mặt trên sân, Williams Minh Hoàng có 1 kiến tạo, đi bóng thành công: 3/4, tranh chấp tay đôi: 5/7, chuyền chính xác: 14/17, kiếm về 2 quả phạt. Một khởi đầu trên tuyển như mơ của một cầu thủ mới 19 tuổi.

Hy vọng nếu Hoàng Đức kịp trở lại ở trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ thể hiện lối chơi hứng khởi và đáng xem hơn nữa.

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