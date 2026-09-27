Việt Nam phải đổi chiến lược phòng ngự trận tái đấu Thái Lan, nhất là khi có… Chanathip

Philippines đã rất khác

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 1-0, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 vào tối 26.9. Đình Bắc ghi bàn ở phút 25, còn hàng phòng ngự giữ sạch lưới để thầy trò HLV Kim Sang-sik giành trọn 3 điểm.

Nhưng diễn biến trên sân cho thấy đây không phải chiến thắng dễ dàng. Philippines có nhiều thời điểm cầm bóng nhiều hơn, đẩy đội tuyển Việt Nam lùi sâu và liên tục tạo sức ép, đặc biệt trong hiệp 2.

Một nguyên nhân quan trọng nằm ở chính Philippines. Đội bóng mà Việt Nam đối đầu tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã thay đổi đáng kể so với ASEAN Cup trước đó.

Đình Bắc tỏa sáng ở lần đầu mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam Ảnh: Ngọc Linh

Chỉ 9 trong 23 cầu thủ Philippines dự giải lần này từng góp mặt tại ASEAN Cup 2026. Lực lượng của HLV Carles Cuadrat được bổ sung nhiều cầu thủ đang thi đấu hoặc trưởng thành ở môi trường bóng đá nước ngoài. Trong danh sách 23 cầu thủ, có 22 người đang chơi bóng ngoài Philippines và 17 cầu thủ trưởng thành từ châu Âu, Mỹ.

Trước trận, HLV Cuadrat cũng tuyên bố Philippines không đến để phòng ngự nhằm tìm một trận hòa. Ông muốn các học trò kiểm soát bóng và chơi tấn công. Những gì diễn ra trên sân cho thấy Philippines đã thực hiện đúng ý đồ đó.

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Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) sau trận cũng đánh giá đội nhà đã kiểm soát nhiều giai đoạn của trận đấu. Chủ tịch PFF John Anthony Gutierrez cho rằng đây là hình ảnh rất khác so với những lần Philippines gặp Việt Nam trước đây, khi họ thường phải lùi về phòng ngự.

Sức ép ấy được thể hiện bằng những cơ hội cụ thể. Randy Schneider sút bóng dội xà ngang khi tỷ số còn là 0-0. Sang hiệp 2, Jarvey Gayoso buộc Lê Giang Patrik phải cứu thua. Cuối trận, Philippines còn đưa được bóng vào lưới, nhưng bàn thắng của Kenji Nishioka bị VAR từ chối vì lỗi việt vị.

HLV Kim Sang-sik chủ động cho toàn đội chơi phòng ngự phản công sau bàn mở tỷ số ẢNH: NGỌC LINH

Lùi sâu cũng là lựa chọn của đội tuyển Việt Nam

Việc đội tuyển Việt Nam phải phòng ngự nhiều không hoàn toàn xuất phát từ sức ép của Philippines. Sau bàn mở tỷ số của Đình Bắc, các học trò HLV Kim Sang-sik chủ động lùi đội hình, ưu tiên sự chắc chắn, nhường nhiều hơn quyền kiểm soát bóng cho đối thủ và chờ cơ hội phản công.

Cách chơi này luôn mang lại hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Bóng đá phản công vẫn là một đặc trưng trong cách vận hành của đội tuyển dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trước Philippines, Việt Nam không cần kiểm soát bóng vượt trội để mở tỷ số, mà tận dụng một tình huống chuyển trạng thái để Đình Bắc ghi bàn.

Khi Philippines buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương cũng xuất hiện. Đình Bắc từng có cơ hội thoát xuống đối mặt thủ môn trong hiệp 2 nhưng không thể ghi bàn thứ hai.

Lê Giang Patrik tiếp tục có trận đấu xuất sắc ẢNH: NGỌC LINH

Đổi lại, cách chơi này đặt áp lực lớn lên hàng phòng ngự. Lê Giang Patrik cùng các đồng đội phải duy trì sự tập trung trong thời gian dài. Những phút cuối, thủ môn đội tuyển Việt Nam còn phải cứu thua trước cú đánh đầu của Sebastian Rasmussen khi Philippines dồn toàn lực tấn công.

HLV Carles Cuadrat sau trận thừa nhận hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi tốt và là một trong những nguyên nhân khiến Philippines không thể ghi bàn.

Chanathip tái xuất

Thử thách tiếp theo còn lớn hơn khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ngày 29.9. Trận đấu với Philippines cũng mang đến những dữ liệu quan trọng để HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho cuộc tái đấu “Voi chiến”, đặc biệt về khả năng phòng ngự khi đội nhà không nắm quyền kiểm soát bóng và cách chuyển trạng thái để tận dụng khoảng trống của đối phương.

So với cuộc đối đầu cách đây hơn 1 tháng ở ASEAN Cup, "Voi chiến" có lực lượng mạnh hơn với sự trở lại của Chanathip Songkrasin, bên cạnh Supachok Sarachat hay Nicholas Mickelson. Vì vậy, hàng thủ Việt Nam sẽ phải chịu sức ép lớn hơn, đặc biệt trong việc hạn chế khoảng trống cho Chanathip và Supachok.

Thái Lan đã "ghi sổ" những gì mà Việt Nam đã thể hiện ở trận gặp Philippines. Vì thế, HLV Kim sẽ phải có điều chỉnh chiến thuật. Sự chắc chắn của Lê Giang Patrik cùng các hậu vệ sẽ là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến kết quả thuận lợi.

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