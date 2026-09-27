Khoảnh khắc đặc biệt: 20 phút tái xuất đội tuyển Việt Nam của Võ Hoàng Minh Khoa

Khi đồng hồ điểm phút 70 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik quyết định trao cơ hội cho tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa. Màn chào sân đến với tiền vệ sinh năm 2001 này thật bất ngờ, khiến anh và cả khán giả vừa mừng vừa lo.

Mừng vì anh đã khoác trở lại màu áo đỏ sau hơn 1 năm vắng bóng kể từ trận thắng Lào 5-0 trên sân Bình Dương. Trận đấu mà Minh Khoa được đá chính từ đầu và góp công vào chiến thắng oanh liệt góp phần cùng đưa Việt Nam tiến một bước đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Minh Khoa (19) trong 20 phút gặp đội tuyển Philppines. Anh mặc số áo quen thuộc của đàn anh Quang Hải ẢNH: NGỌC LINH

Lo là vì đội tuyển Việt Nam đang ở vào tình thế khó khăn với Philippines. Sau bàn thắng ở phút 25 của Đình Bắc, đối thủ tiếp tục duy trì lối đá rất khó chịu, phản công khá sắc bén với nền tảng thể lực tốt. Đặc biệt từ giữa hiệp 2 trở đi, họ gây sức ép nhiều lên phần sân của Việt Nam.

Trong hoàn cảnh đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải chiến đấu đến những phút cuối để bảo vệ lợi thế. Võ Hoàng Minh Khoa vào thời điểm đó nhận nhiệm vụ vào thay Đỗ Hoàng Hên, củng cố lại tuyến giữa, cùng đồng đội cố gắng cầm nhịp, chủ động giành lại thế trận, tránh để bị vây ráp trong 20 phút còn lại.

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Minh Khoa đã nỗ lực chứng minh, đã khao khát thể hiện. Dù 20 phút ngắn ngủi đó là chưa đủ cho anh bộc lộ hết khả năng. Nhưng với mục tiêu chính là cần phải cùng phối hợp giải vây áp lực từ đối thủ, lấy lại sự cân bằng và ổn định cho toàn đội, tiền vệ đội trưởng của Becamex TP.HCM đã phần nào cho thấy giá trị của mình.

Anh đã cùng các đồng đội tăng khả năng kiểm soát khu vực giữa sân, giữ cự ly, hỗ trợ tranh chấp, chuyền bóng an toàn và quan trọng hơn cả là không để hệ thống bị phá vỡ để duy trì lợi thế mong manh. Đó là nhiệm vụ trong một thời điểm mà đội tuyển cần sự tỉnh táo nhiều hơn phô diễn. Và Minh Khoa đã không phụ lòng tin tưởng của HLV Kim Sang-sik khi hoàn thành tốt vai trò của mình.

HLV Kim Sang-sik động viên Minh Khoa sau trận đấu ẢNH: NGỌC LINH

20 phút tái xuất chơi cho đội tuyển và chặng đường sắp tới, có thể Minh Khoa sẽ được sử dụng nhiều hơn. Điều đó cho thấy vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam đã bước đầu đặt niềm tin vào anh. Một cầu thủ chỉ mới có 3 ngày tập trung nhưng với sự dày dặn của một chiến binh từng trải ở môi trường V-League và U.23 trước đây, Minh Khoa đã không quá mất nhiều thời gian để tạo cho mình sự hòa nhập.

Khoảnh khắc tái xuất này ghi dấu lần trở lại quan trọng, một cơ hội mới cho tương lai của Minh Khoa, nhân tố sinh năm 2021 được gọi lên đội tuyển Việt Nam thay thế đàn anh Quang Hải bị chấn thương.