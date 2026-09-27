Xuân Son lên tiếng sau chấn thương phải sớm rời FIFA ASEAN Cup: ‘Thật buồn nhưng bóng đá là thế’

Xuân Son: 'Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn'

Trưa 27.9, Nguyễn Xuân Son có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân sau khi xác định phải chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Tiền đạo đội tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn người hâm mộ vì những lời động viên dành cho anh, đồng thời không giấu được sự tiếc nuối khi hành trình tại giải đấu phải dừng lại sớm.

"Đây thực sự là một khoảnh khắc buồn với cá nhân Son, vì Son thực sự rất muốn cống hiến cho đất nước để mang về thêm một danh hiệu nữa. Thật đáng tiếc, nhưng bóng đá là như vậy", Xuân Son chia sẻ.

Xuân Son đăng tải tâm thư sau khi nhận kết quả kiểm tra y tế ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tiền đạo sinh năm 1997 cho biết, anh sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ các đồng đội hướng đến thành tích cao nhất tại giải. Bản thân Xuân Son cũng đặt mục tiêu tập trung điều trị để sớm trở lại sân cỏ.

"Son sẽ cố gắng hết sức để có thể quay trở lại mạnh mẽ hơn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn Việt Nam. Được đại diện cho Tổ quốc, được chiến đấu vì lá cờ đỏ sao vàng luôn là niềm tự hào lớn lao của Son!", Xuân Son viết.

Bên dưới bài đăng, hàng trăm bình luận đã được người hâm mộ để lại để động viên tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ đều ghi nhận tinh thần thi đấu và khát khao cống hiến của Xuân Son, mong anh dành thời gian nghỉ ngơi, điều trị dứt điểm chấn thương để có thể trở lại khỏe mạnh.

Xuân Son rách cơ đùi, chia tay ASEAN Cup: ‘Đây thực sự là khoảnh khắc buồn’

Xuân Son rách cơ đùi sau, nghỉ từ 4-6 tuần

Hành trình của Xuân Son tại FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại chỉ sau khoảng 60 phút thi đấu. Anh dự kiến trở về Việt Nam sớm hơn các đồng đội vào ngày 28.9 để bắt đầu quá trình điều trị và hồi phục.

Ở trận ra quân bảng B gặp Philippines tối 26.9, Xuân Son đá chính và mang băng đội trưởng. Anh được bố trí trên hàng công cùng Williams Minh Hoàng, tích cực di chuyển, làm tường và thu hút hàng phòng ngự đối phương.

Đến khoảng phút 60, Xuân Son gặp vấn đề trong một tình huống bứt tốc phản công dù không va chạm với cầu thủ Philippines. Anh lập tức ôm phần đùi sau và sau đó phải rời sân.

Sáng 27.9, Xuân Son được bác sĩ đội tuyển Việt Nam đưa đến bệnh viện tại Indonesia để chụp cộng hưởng từ (MRI). Kết quả kiểm tra xác định tiền đạo 29 tuổi bị rách cơ đùi sau và dự kiến cần từ 4-6 tuần để hồi phục.

Trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày mai (28.9) nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương. Hiện Phòng các đội tuyển quốc gia VFF đang phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam theo kế hoạch. VFF và đội tuyển Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi, đồng thời chúc Xuân Son sớm bình phục, trở lại sân cỏ trong thời gian sớm nhất.

Xuân Son chỉ cho phóng viên vị trí đau trên chân sau trận đấu VIDEO: VFF

Với thời gian nghỉ nói trên, Xuân Son không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là tổn thất đáng kể với HLV Kim Sang-sik, bởi tiền đạo của CLB Nam Định là một trong những chân sút quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong 2 năm qua. Tại ASEAN Cup 2026, Xuân Son ghi 5 bàn và cùng Đình Bắc giành danh hiệu đồng vua phá lưới.

Chấn thương lần này cũng gợi lại ký ức không vui với Xuân Son. Tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan, anh từng dính chấn thương nặng, phải phẫu thuật và trải qua khoảng 10 tháng điều trị, phục hồi trước khi trở lại thi đấu.

Xuân Son mang băng đội trưởng ở đội hình xuất phát trận gặp Philippines ẢNH: NGỌC LINH

Vắng Xuân Son, HLV Kim Sang-sik còn Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Gia Hưng cho vị trí tiền đạo, bên cạnh những cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công như Đăng Khoa và Hai Long.

Đội tuyển Việt Nam còn gặp Thái Lan ngày 29.9 và Pakistan ngày 2.10 ở vòng bảng.

Trước mắt, Xuân Son sẽ phải tạm rời hành trình cùng các đồng đội. Như chính tiền đạo 29 tuổi chia sẻ, mục tiêu lúc này là tập trung hồi phục để có thể trở lại mạnh mẽ hơn sau thêm một lần phải đối diện với chấn thương.

Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn