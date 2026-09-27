Lịch thi đấu Việt Nam - Thái Lan mới nhất: Ông Kim thiếu Son, HLV Hudson có Chanathip, ai thắng ai?

19 giờ 30 phút ngày 29.9, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. Chỉ hơn 1 tháng trước, thầy trò HLV Kim Sang-sik từng vượt qua chính đối thủ này ở chung kết ASEAN Cup 2026 để đăng quang.

Khi đó, Việt Nam thắng 2-0 ở lượt đi và hòa 2-2 ở lượt về, qua đó giành chức vô địch với tổng tỷ số 4-2. Xa hơn, dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam có 3 chiến thắng và 1 trận hòa trước Thái Lan qua 4 lượt trận chung kết ASEAN Cup 2024 và 2026.

Voi chiến mạnh hơn rất nhiều với sự trở lại của các ngôi sao ẢNH: NGỌC LINH

Những kết quả ấy cho thấy cán cân đối đầu đã thay đổi. Tuy nhiên, cuộc tái đấu tại Bandung (Indonesia) sẽ là một câu chuyện khác, bởi Thái Lan mang đến FIFA ASEAN Cup lực lượng mạnh hơn nhiều so với đội hình vừa dự ASEAN Cup.

Thái Lan mạnh hơn với Chanathip, Supachok

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở những cầu thủ trở lại đội hình "Voi chiến". HLV Anthony Hudson triệu tập Chanathip Songkrasin, Supachok Sarachat, Supachai Chaided, Nicholas Mickelson, Jude Soonsup-Bell,... Trong đó, Chanathip là sự bổ sung đặc biệt đáng chú ý cho tuyến giữa Thái Lan nhờ kinh nghiệm, kỹ thuật và khả năng tổ chức tấn công.

Đội tuyển Việt Nam - Thái Lan: Cuộc đối đầu giờ đã khác

Nicholas Mickelson trở về từ CLB SV Elversberg ở giải hạng 2 Đức, trong khi Supachok đang thi đấu tại Nhật Bản. Hàng công cũng được tăng cường với Supachai, Teerasak Poeiphimai và tiền đạo gốc Anh Jude Soonsup-Bell.

Sức mạnh chiều sâu của Thái Lan đã phần nào được thể hiện ở trận ra quân. "Voi chiến" thắng Pakistan 4-0 dù Chanathip không thi đấu phút nào. Supachok, Supachai và Nicholas Mickelson cũng chỉ được tung vào sân trong hiệp 2. HLV Hudson xác nhận việc giữ sức một số trụ cột nằm trong tính toán hướng đến trận gặp Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa HLV Kim Sang-sik có thể phải đối đầu một đội hình Thái Lan rất khác vào ngày 29.9, khi những quân bài quan trọng được đưa trở lại đội hình.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) đã có trận ra quân mỹ mãn ẢNH: NGỌC LINH

Chanathip Songkrasin dự bị ở trận mở màn FIFA ASEAN Cup ẢNH: NGỌC LINH

Không chỉ mạnh hơn về nhân sự, Thái Lan hiện cũng đứng trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam tăng lên hạng 97 thế giới, trong khi Thái Lan đứng hạng 92. Khoảng cách giữa 2 đội là 5 bậc.

Việt Nam lại tổn thất lực lượng

Trong khi Thái Lan được tăng cường nhiều trụ cột, đội tuyển Việt Nam lại không có lực lượng tốt nhất. Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ không thể góp mặt tại giải vì chấn thương. Hoàng Đức chưa thi đấu ở trận ra quân gặp Philippines do vấn đề thể lực. Mới nhất, Xuân Son bị rách cơ đùi sau và phải nghỉ từ 4-6 tuần, chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026.

Đó đều là những cầu thủ quan trọng trong hành trình vô địch ASEAN Cup cách đây hơn 1 tháng. Vì vậy, HLV Kim Sang-sik phải đặt niềm tin nhiều hơn vào những gương mặt mới như Adou Minh, Williams Minh Hoàng hay Ngô Đăng Khoa.

Trong khi đó đội tuyển Việt Nam cũng có những gương mặt mới toanh như Adou Minh hay Minh Hoàng, Khoa Ngô ẢNH: NGỌC LINH

Trận thắng Philippines 1-0 cũng cho thấy đội tuyển Việt Nam chưa có màn khởi đầu dễ dàng. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có nhiều thời điểm phải lùi sâu phòng ngự để chống lại sức ép của đối thủ. Trong khi đó, Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và tạm đứng đầu bảng B nhờ hiệu số +4, còn Việt Nam xếp thứ hai với hiệu số +1.

Chính vì vậy, chiến thắng trước Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 chỉ mang ý nghĩa tham khảo cho cuộc tái đấu lần này. Đội tuyển Việt Nam đã chứng minh có thể đánh bại "Voi chiến", nhưng đối thủ ngày 29.9 sở hữu thêm nhiều nhân tố quan trọng và đang đứng trên thầy trò HLV Kim Sang-sik trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong bối cảnh bảng B chỉ có đội đứng đầu giành quyền vào chung kết, cuộc đối đầu trực tiếp ngày 29.9 càng trở nên quan trọng. Để tiếp tục có kết quả tốt trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ phải giải một bài toán khó hơn nhiều so với những cuộc đối đầu cách đây hơn 1 tháng.

Trận đấu phát trên FPT Play, TV360, MyTV.

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