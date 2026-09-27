Dàn cầu thủ nhập tịch tỏa sáng, Hồng Kông 'đè bẹp' Lào 4-0 ở FIFA ASEAN Cup

Đội tuyển Lào có khởi đầu thuận lợi tại bảng A Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Brunei 3-1. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Vladica Grujic tạm thời chiếm lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu - vị trí đồng nghĩa với tấm vé vào chơi ở trận chung kết. Tuy nhiên, khi đối đầu chủ nhà Hồng Kông với nhiều cầu thủ nhập tịch nổi bật, đội tuyển Lào bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Đội tuyển Lào (áo đỏ) quyết tâm trong màn so tài với chủ nhà Hồng Kông. Dù vậy, đại diện Đông Nam Á đã không làm nên bất ngờ ẢNH: NGỌC LINH

3/4 bàn thắng của Hồng Kông đều có dấu giày của các cầu thủ nhập tịch

Đúng với những dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Lào gặp nhiều khó khăn khi gặp Hồng Kông. Trong hiệp 1, đội tuyển xứ triệu voi lép vế hoàn toàn trước đối thủ, chỉ cầm bóng 21%. So với trận ra quân, những mũi tấn công như Bounphachan Bounkong, Xayasith Singsavang bị khóa chặt, không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Trong khi đó, ở hàng thủ, khung thành đội tuyển Lào liên tục bị đặt trong tình trạng báo động. Hàng công đội tuyển Hồng Kông với những cầu thủ nhập tịch như Everton Camargo, Juninho (đều cùng gốc Brazil) chơi đầy linh hoạt, có đến 16 lần sút bóng ở hiệp đấu đầu tiên. Phút 13, Everton Camargo tạt bóng chính xác để Sun Ming Him bật cao đánh đầu, mở tỷ số cho đội tuyển Hồng Kông. Đến phút 32, Everton Camargo đi bóng vượt qua 3 cầu thủ đội tuyển Lào, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hồng Kông.

Sang hiệp 2, đội tuyển Hồng Kông vẫn đẩy cao tốc độ nhằm tìm thêm bàn thắng. Chỉ mất 10 phút sau khi hiệp đấu bắt đầu, Hồng Kông có bàn thắng thứ 3 nhờ công của một cầu thủ vừa nhập tịch khác là Dudu.

Các cầu thủ Lào (áo đỏ) không thể tạo ra bất kỳ cú sút trúng đích nào trong 90 phút ẢNH: NGỌC LINH

Dẫn trước 3 bàn, đội tuyển Hồng Kông bắt đầu chơi chậm, nhường thế trận cho đội tuyển Lào. Trong khoảng 20 phút cuối trận, HLV Roberto Losada cũng rút những trụ cột như Everton Camargo, Juninho ra nghỉ. Tận dụng thời cơ này, đội tuyển Lào nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội tuyển Lào gần như không thể tiếp cận khung thành đối thủ, chỉ có thêm 2 cú sút nhưng bóng đi ra ngoài. Không những vậy, đến phút 90+1, Lào còn để thủng lưới thêm bàn thứ 4 sau khi Matthew Orr thực hiện thành công quả phạt đền.

Chung cuộc, đội tuyển Hồng Kông dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Lào. Với trận thắng này, Hồng Kông vượt mặt Lào, vươn lên dẫn đầu bảng A Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 và rộng cửa góp mặt ở trận chung kết. Ở lượt đấu cuối, Hồng Kông sẽ gặp Brunei. Trong khi đó, đội tuyển Lào khép lại vòng bảng với 1 trận thắng và 1 trận thua, có 3 điểm cùng hiệu số -2, tạm xếp thứ 2.

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