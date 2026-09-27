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    Thể thaoBóng đá Quốc tế

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Chủ nhà Hồng Kông quyết thắng Lào, Campuchia cố chặn Myanmar

    Văn Trình
    Văn Trình
    Hai trận đấu tại Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra hôm nay (27.9) có ý nghĩa chẳng khác nào những trận chung kết bảng sớm. Hồng Kông gặp Lào ở bảng A, trong khi Campuchia chạm trán Myanmar tại bảng B.

    Hồng Kông đấu Lào: Chủ nhà buộc phải có điểm

    Lúc 14 giờ hôm nay (27.9), Hồng Kông sẽ đối đầu Lào trong khuôn khổ bảng A Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận ra quân của Hồng Kông, trong khi Lào đã có 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Brunei.

    Chính kết quả này khiến cuộc đối đầu giữa Hồng Kông và Lào trở nên đặc biệt quan trọng. Nếu Lào tiếp tục giành chiến thắng, đội bóng của HLV Vladica Grujic sẽ có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng A, qua đó giành quyền vào chung kết mà không cần quan tâm đến lượt đấu cuối khi Hồng Kông chạm trán Brunei.

    Ngược lại, Hồng Kông cần ít nhất một trận hòa để duy trì quyền tự quyết. Nếu có 1 điểm trước Lào, đội chủ nhà sẽ bước vào trận cuối với Brunei với cơ hội cạnh tranh ngôi đầu. Còn nếu thất bại, Hồng Kông sẽ chính thức hết cơ hội vượt qua vòng bảng.

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Chủ nhà Hồng Kông quyết thắng Lào, Campuchia cố chặn Myanmar- Ảnh 1.

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Chủ nhà Hồng Kông quyết thắng Lào, Campuchia cố chặn Myanmar- Ảnh 2.

    Đội tuyển Lào (áo đỏ) đang là đội dẫn đầu bảng A

    ẢNH: THỤY AN

    Lợi thế lớn nhất của Hồng Kông là được thi đấu trên sân nhà. Sau khi Lào đã có một trận đấu làm nóng tại giải, đội chủ nhà cũng cần nhanh chóng bắt nhịp và tránh để đối phương tạo ra lợi thế quá sớm. Hồng Kông nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát bóng và gây sức ép, trong khi Lào có thể ưu tiên sự chắc chắn. Với 3 điểm trong tay, đội khách không nhất thiết phải mạo hiểm và hoàn toàn có thể chờ cơ hội phản công.

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    Campuchia đấu Myanmar: Không được phép trắng tay

    Lúc 17 giờ, Campuchia sẽ đối đầu Myanmar trong trận đấu thuộc bảng B. Myanmar đang dẫn đầu bảng với 3 điểm sau khi đánh bại Timor Leste 2-0, trong khi Campuchia mới bắt đầu hành trình tại Division 2.

    Tương tự bảng A, cuộc đối đầu này có thể quyết định suất vào chung kết. Nếu Myanmar thắng Campuchia, họ sẽ có 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng B, đồng nghĩa với việc giành quyền vào chung kết trước lượt trận cuối.

    Đó là lý do Campuchia cần ít nhất một điểm. Một trận hòa giúp đội bóng này tiếp tục cuộc đua trước trận gặp Timor Leste. Ngược lại, nếu thất bại, Campuchia sẽ không còn cơ hội vượt qua Myanmar để giành ngôi đầu.

    Lịch thi đấu, kênh phát FIFA ASEAN Cup hôm nay: Chủ nhà Hồng Kông quyết thắng Lào, Campuchia cố chặn Myanmar- Ảnh 3.

    Myanmar (áo trắng) sẽ nắm chắc ngôi đầu nếu tiếp tục đánh bại đối thủ Campuchia

    ẢNH: MINH TÚ

    Myanmar đang có lợi thế rõ ràng về điểm số và tâm lý. Chiến thắng 2-0 trước Timor Leste giúp đội bóng này có khởi đầu thuận lợi, đồng thời hàng phòng ngự chưa phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, Campuchia có những cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Bóng đá Campuchia những năm gần đây có những bước tiến đáng chú ý, trong đó đội tuyển được bổ sung nhiều cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài. Lối chơi của họ cũng ngày càng chủ động hơn và có khả năng tạo ra sức ép khi được kiểm soát bóng.

    Điểm nóng của trận đấu nằm ở khu vực giữa sân. Nếu Campuchia kiểm soát được bóng và hạn chế những pha chuyển trạng thái của Myanmar, đội bóng này có thể tạo ra thế trận cân bằng. Ngược lại, Myanmar sẽ nguy hiểm nếu có khoảng trống để các cầu thủ tấn công tăng tốc, tận khả năng tốc độ của những chân sút như Win Naing Tun hay Maung Maung Lwin.

    Theo thể thức Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026, 6 đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 3 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết.

    FIFA ASEAN Cup 2026 phát trên FPT Play, TV360, MyTV.

    Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn
    Xem trọn vẹn FIFA ASEAN CUP 2026 (từ 29/09 đến 04/10) trên TV360 tại https://tv360.vn. Miễn phí data 4G/5G Viettel.

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