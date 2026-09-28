Đội tuyển Thái Lan nay đã khác

L ỰC LƯỢNG CÓ CHIỀU SÂU

Tại giải đấu khu vực cách đây không lâu, Thái Lan trình làng nhiều nhân tố trẻ và chấp nhận thất bại. Nhưng đến FIFA ASEAN Cup 2026, câu chuyện đã khác. HLV Anthony Hudson đang nắm trong tay lực lượng gần như tinh túy nhất của bóng đá xứ chùa vàng. Sự trở lại của tiền vệ có biệt danh "Messi Thái Lan" Chanathip Songkrasin cùng dàn sao đang chơi bóng ở nước ngoài lẫn giải quốc nội như hậu vệ Nicholas Mickelson (thi đấu tại Đức), chân sút Jude Soonsup-Bell và những gương mặt kỳ cựu như Supachok Sarachat, Sarach Yooyen, Supachai Chaided, Teerasak Poeiphimai… giúp chiều sâu đội hình Thái Lan đạt mức lý tưởng. Dường như ở mỗi vị trí, ông Hudson đều có 2 - 3 sự lựa chọn với chất lượng tương đồng.

Đội tuyển Thái Lan có chiều sâu đội hình rất tốt ẢNH: NGỌC LINH

Đánh giá về đối thủ, BLV Huỳnh Sang cho rằng cách đá của "Voi chiến" đã trở thành thương hiệu nhờ nền tảng đào tạo đồng bộ: "Thái Lan luôn là đội có tư duy chơi bóng hiện đại. Nhiều thế hệ cầu thủ Thái luôn được đào tạo theo cách nhất quán, dám chơi bóng, tự tin áp đặt. Họ luôn có tư duy về chiếm lĩnh không gian, nhờ nền tảng là sự phối hợp nhuần nhuyễn. Kỹ năng xử lý, khống chế bóng của các cầu thủ luôn rất tốt. Đặc biệt, khả năng dứt điểm hiệu quả và đặc biệt sút xa vốn là sở trường của cầu thủ Thái Lan".

Cũng theo ông Sang, "Voi chiến" dưới thời HLV Anthony Hudson thường tiếp cận trận đấu theo hướng chủ động kiểm soát. Họ sẵn sàng dâng cao đội hình, đánh chặn và tăng cường gây sức ép ngay ở 1/3 sân đối phương. Cách chơi này giúp đội bóng xứ chùa vàng luôn làm chủ nhịp độ và buộc đối thủ phải rơi vào thế chống đỡ thụ động.

K Ẽ HỞ NƠI HÀNG PHÒNG NGỰ

Mạnh mẽ trong tấn công là vậy, nhưng hệ thống phòng ngự của Thái Lan cũng có những lỗ hổng. Tổn thất lớn của họ trước thềm giải đấu là chấn thương của trung vệ Jonathan Khemdee. Vắng Khemdee, khả năng tranh chấp bóng bổng và sức mạnh cơ bắp ở khu vực trung lộ của Thái Lan được dự báo sẽ giảm đi rõ rệt. Thực tế, việc duy trì tỷ lệ cầm bóng cao đôi khi còn là giải pháp "lấy công bù thủ" của đội bóng xứ chùa vàng.

BLV Huỳnh Sang đánh giá: "Thái Lan kiểm soát bóng để che đậy khả năng bọc lót kém. Khả năng phòng ngự 2 cánh luôn là vấn đề với họ. Nếu đội tuyển VN dám gây sức ép, hàng phòng ngự Thái Lan rất dễ bộc lộ sai sót. Trung vệ Manuel Bihr có kinh nghiệm nhưng xoay xở chậm. Bên cạnh đó, vấn đề thể lực gần đây với các cầu thủ Thái cũng là bài toán khó".

Yếu tố tâm lý cũng được cho là mặt hạn chế của đội bóng xứ chùa vàng. Khi gặp những đối thủ chơi áp sát nhanh, bọc lót tốt, không ngại va chạm và kiên nhẫn bịt kín các khoảng trống, các cầu thủ Thái Lan thường có dấu hiệu nôn nóng. Nhưng để khai thác được điểm yếu của đối phương, cầu thủ VN cần nhập cuộc bằng sự tự tin.

"Tâm lý nôn nóng là điểm yếu của nhiều cầu thủ Thái. Do đó, chỉ cần bình tĩnh cũng là cách khắc chế họ. Ngoài ra, việc co cụm phòng ngự, nhường toàn bộ khu vực giữa sân cho Thái Lan sẽ mang lại rủi ro lớn. Thay vào đó, việc dám cầm bóng triển khai, tổ chức tấn công và phản công đúng thời điểm mới là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang-sik tìm kiếm kết quả có lợi trước đối thủ duyên nợ này", BLV Huỳnh Sang phân tích.