FIFA mua vé máy bay cho Xuân Son về Việt Nam, VFF luôn hỗ trợ điều trị và phục hồi chấn thương

Ngày 28.9, Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam sau khi phải sớm chia tay hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trong khi các đồng đội ở lại Indonesia chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan, tiền đạo 29 tuổi trở về nước để bắt đầu quá trình điều trị và hồi phục chấn thương. Được biết, vì đây là giải đấu do FIFA tổ chức nên chi phí di chuyển của Xuân Son sẽ do FIFA lo liệu.

Xuân Son gặp vấn đề trong trận đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0 tối 26.9. Theo VFF, chấn thương xảy ra ở phút 57 trận đấu trên sân Si Jalak Harupat, khi Xuân Son bị Aguinaldo Amani phạm lỗi. Sau khi được đội ngũ y tế kiểm tra, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vẫn tiếp tục thi đấu.

Đến phút 59, trong một nỗ lực phối hợp cùng Nguyễn Đình Bắc để tăng tốc, Xuân Son bất ngờ khựng lại và phải nằm sân vì đau. Tình huống này không xảy ra va chạm với cầu thủ đối phương. Đội ngũ y tế lập tức có mặt và sau đó Xuân Son được thay ra.

Xuân Son chỉ đá khoảng 60 phút ở FIFA ASEAN Cup 2026

Sau trận, HLV Kim Sang-sik nhận định ban đầu Xuân Son gặp vấn đề về cơ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận việc mất một cầu thủ quan trọng như Xuân Son ảnh hưởng đến phương án chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sau đó xác định Xuân Son bị rách cơ đùi sau. Với chấn thương này, anh dự kiến cần khoảng 4-6 tuần để điều trị và hồi phục, đồng nghĩa không thể tiếp tục thi đấu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Xuân Son mang băng đội trưởng ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 ẢNH: NGỌC LINH

Lại bắt đầu một hành trình hồi phục

Cũng theo VFF, trên cơ sở nguyện vọng của Nguyễn Xuân Son, HLV trưởng Kim Sang-sik đã đồng ý để tiền đạo này trở về Việt Nam vào ngày 28.9 nhằm tiếp tục điều trị và phục hồi chấn thương.

Phòng các đội tuyển quốc gia VFF phối hợp với FIFA hoàn tất các thủ tục cần thiết để Nguyễn Xuân Son trở về Việt Nam theo kế hoạch. VFF và đội tuyển Việt Nam luôn quan tâm, đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son trong quá trình điều trị và phục hồi.



Việc trở về Việt Nam sớm giúp Xuân Son có thể tập trung hoàn toàn cho quá trình điều trị. Trước mắt, tiền đạo 29 tuổi sẽ tuân thủ phác đồ của đội ngũ y tế, sau đó từng bước phục hồi trước khi có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Đây không phải lần đầu Xuân Son gặp chấn thương trong một giải đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Tại chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 gặp Thái Lan ngày 5.1.2025, anh từng gặp chấn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật và trải qua quá trình điều trị, phục hồi kéo dài gần 1 năm.

Sau khi trở lại, Xuân Son nhanh chóng tìm lại vị trí quan trọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Tại ASEAN Cup 2026, anh ghi 5 bàn, cùng Đình Bắc giành danh hiệu đồng vua phá lưới và góp công vào chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son rách cơ đùi, chia tay ASEAN Cup: ‘Đây thực sự là khoảnh khắc buồn’

Trước FIFA ASEAN Cup 2026, Xuân Son còn được lựa chọn vào ban cán sự đội tuyển cùng Hoàng Đức và Đình Bắc. Khi Hoàng Đức không thể thi đấu trận gặp Philippines, tiền đạo sinh năm 1997 lần đầu mang băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, lần đầu làm thủ quân của Xuân Son chỉ kéo dài khoảng 60 phút. Chấn thương khiến anh phải dừng giải ngay sau trận ra quân.

Trưa 27.9, Xuân Son đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng anh rất buồn vì muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển và hướng đến thêm một danh hiệu. Tiền đạo 29 tuổi khẳng định sẽ cố gắng để trở lại mạnh mẽ trong thời gian sớm nhất.

Đội tuyển Việt Nam mất một mắt xích quan trọng

Sự vắng mặt của Xuân Son cũng khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh hàng công trong phần còn lại của FIFA ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo này không chỉ đảm nhiệm vai trò ghi bàn mà còn có khả năng tì đè, làm tường và thu hút hậu vệ để tạo khoảng trống cho những cầu thủ xung quanh. Ở trận gặp Philippines, Xuân Son được bố trí chơi cao nhất, với Đình Bắc và Williams Minh Hoàng hỗ trợ phía sau.

Xuân Son đăng tải tâm thư sau khi nhận kết quả kiểm tra y tế ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Khi Xuân Son rời sân, Hai Long được đưa vào thay thế, còn Đình Bắc tiếp quản băng đội trưởng. Trong những trận tiếp theo, HLV Kim Sang-sik vẫn còn các phương án như Đình Bắc, Williams Minh Hoàng và Gia Hưng cho hàng công.

Xuân Son trở về Việt Nam chỉ 1 ngày trước trận đấu quan trọng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào 19 giờ 30 phút ngày 29.9. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik còn gặp Pakistan ngày 2.10.

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