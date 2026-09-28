Nhân sự bị sứt mẻ, đội tuyển Việt Nam có cửa thắng Thái Lan hay không: Xem trên những kênh nào?

Vì sao người hâm mộ lo lắng cho đội tuyển Việt Nam?

Khán giả lo lắng vì chưa đá, đội tuyển Việt Nam đã mất tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son bị chấn thương phải nghỉ hết giải. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Đức dù đã tập luyện trở lại cùng đồng đội nhưng chưa biết có thể ra sân từ đầu trận hay không. Mà nếu ra sân không biết có đủ thể lực thi đấu đỉnh cao hay không vì đã nghỉ dưỡng thương thời gian dài vừa qua. Khán giả lo lắng vì đội tuyển Việt Nam đã có trận thắng quá khó nhọc trước Philippines trong thế trận bị ép sân.



Không chỉ lo về phong độ đội nhà, khán giả còn lo khi đối thủ Thái Lan có lực lượng mạnh hơn hẳn so với ASEAN Cup 2026. Ngoài Chanathip, tiền vệ xuất sắc chưa từng biết thua đội tuyển Việt Nam trong những lần đối đầu trực tiếp, đội Thái Lan còn có những cầu thủ xuất sắc không kém đang chơi ở nước ngoài như Supachok, Nicholas Mickelson… Hơn nữa, đội bóng này vẫn bảo toàn được lực lượng mạnh nhất cho cuộc đối đầu với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ảnh: TV360

Đội tuyển Thái Lan sẽ có sự trở lại của nhiều cầu thủ xuất sắc Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên, trong bóng đá luôn có những yếu tố bất ngờ không ai đoán trước bên cạnh yếu tố may mắn đi kèm. Mà yếu tố đầu thường được ông Kim Sang-sik tạo ra cho đối thủ, còn yếu tố sau thường ưu ái đội tuyển Việt Nam. Rõ ràng tỷ số 1-0 mỏng manh trước Philippines dễ làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy sốt ruột. Nhưng nếu đặt trận đấu này vào toàn cục của chiến dịch FIFA ASEAN Cup, chiến thắng khó khăn ấy lại phản ánh một sự tính toán lạnh lùng và đầy toan tính của HLV Kim Sang-sik. Ông Kim không muốn các học trò phô diễn một chiến thắng hủy diệt bằng mọi giá, mà mục tiêu chỉ là giành trọn 3 điểm với mức tiêu hao năng lượng thấp nhất để giữ sức cho cuộc đụng độ với Thái Lan chỉ sau đó 3 ngày.

Mật độ thi đấu 3 ngày/trận tại bất cứ giải đấu nào cũng luôn ngốn thể lực khủng khiếp. Một chiến thắng đậm đà trước Philippines sẽ trở nên vô nghĩa nếu dàn trụ cột kiệt sức trước đại chiến. Việc chủ động nhường lại thế trận trong hiệp 2 không phải là sự lép vế, mà là quyết định đúng đắn nhằm bảo toàn nguồn năng lượng cho các trụ cột.

FIFA ASEAN Cup đang 'thử' chiều sâu đội tuyển Việt Nam như thế nào?

Hơn nữa, đây cũng là cách HLV Kim Sang-sik giấu bài nhằm gây bất ngờ cho Thái Lan. Bởi cho dù ban huấn luyện đội Thái Lan có mổ xẻ từng phút thi đấu của Việt Nam trong trận ra quân, thì những gì họ thu thập được chỉ là một phiên bản thi đấu tối giản mà HLV Kim Sang-sik bày ra cho các học trò. Nếu thắng tưng bừng ở trận ra quân để rồi hụt hơi trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì thành quả cũng đổ sông đổ biển. Chúng ta phải nhìn tổng thể FIFA ASEAN Cup là một cuộc đua marathon chứ không phải cuộc thi chạy nước rút.

Những yếu tố bất ngờ của HLV Kim Sang-sik

Có thể thấy những trận thắng kiểu khó nhọc như trước Philippines lại cực kỳ tốt. Bởi nó sẽ giữ đôi chân các cầu thủ đội tuyển Việt Nam trên mặt đất trước trận gặp Thái Lan, nó sẽ khiến cầu thủ phải cố gắng hơn và đá cẩn thận hơn, không bị ảo tưởng sức mạnh sau chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Williams Minh Hoàng sẽ là quân bài bất ngờ của HLV Kim Sang-sik dành cho Thái Lan Ảnh: Ngọc Linh

Để đương đầu với Thái Lan ưa lối chơi pressing từ phần sân nhà, ông Kim Sang-sik cần hóa giải và ngăn chặn được hàng tiền vệ chơi theo sơ đồ "kim cương" của đối thủ. Bởi với sơ đồ này, hàng công đội Thái Lan sẽ trở nên rất biến hóa và khó kèm cặp, điều này đã thể hiện rõ ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Nếu Hoàng Đức lấy lại thể trạng tốt nhất và ra sân từ đầu trận, ông Kim Sang-sik sẽ có nhiều phương án để hóa giải lối chơi này của HLV Hudson. Ngoài ra, với sự ổn định của Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Adou Minh và Cao Pendant Quang Vinh, HLV Kim Sang-sik sẽ yên tâm hơn ở hàng thủ khi cả 3 cầu thủ này đã chơi rất ăn ý nhau trong màu áo CLB Công an Hà Nội.

Trên hàng công, dù vắng Xuân Son, nhưng ông Kim đang có trong tay một tiền đạo khác có thể hình không kém là Williams Minh Hoàng. Ngoài sức trẻ, chiều cao cực tốt, cầu thủ Việt kiều Anh này còn di chuyển linh hoạt và chạy chỗ rất hay. Một khi được trả về vị trí sở trường là tiền đạo cắm, Minh Hoàng sẽ càng có đất để phô diễn và trở nên nguy hiểm hơn. Đây cũng sẽ là yếu tố bất ngờ mà ông Kim sẽ tạo ra cho đối thủ.

Trận đấu phát trên FPT Play, TV360, MyTV.