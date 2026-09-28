Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời

Chanathip không thi đấu trong trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0, nhưng vẫn giữ vai trò đội trưởng và là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của "Voi chiến".

Hướng đến trận gặp Việt Nam, Chanathip chia sẻ với FIFA: "Trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội đã chuẩn bị tốt và đang rất mong chờ cuộc đối đầu này".

Tiền vệ 32 tuổi cũng đánh giá cao thế hệ trẻ của Thái Lan và cho rằng các đàn anh có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm, giúp những cầu thủ trẻ chuẩn bị trở thành tương lai của đội tuyển.

HLV Hudson tự tin có trong tay đội hình mạnh nhất ẢNH: NGỌC LINH

Ở phía đối diện, Cao Pendant Quang Vinh thừa nhận Thái Lan là thử thách lớn, nhưng tin tưởng vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

"Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một đội bóng tốt. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng", Quang Vinh nói với FIFA.

Hậu vệ 29 tuổi cũng đánh giá những tân binh như Adou Minh và Williams Minh Hoàng đã hòa nhập tốt: "Cả đội đều cố gắng chào đón họ. Giờ họ đã trở thành một phần của gia đình đội tuyển Việt Nam và chúng tôi rất vui khi có họ".