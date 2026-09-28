    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời
    VideoThể thao

    Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời

    Quỳnh Phương
    Quỳnh Phương
    Cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 19 giờ 30 phút ngày 29.9 đang nhận được sự chú ý tại FIFA ASEAN Cup 2026. Trước trận đấu, FIFA đăng tải những chia sẻ của Chanathip Songkrasin và Cao Pendant Quang Vinh về màn so tài giữa 2 đội.

    Chanathip không thi đấu trong trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0, nhưng vẫn giữ vai trò đội trưởng và là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của "Voi chiến".

    Hướng đến trận gặp Việt Nam, Chanathip chia sẻ với FIFA: "Trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng toàn đội đã chuẩn bị tốt và đang rất mong chờ cuộc đối đầu này".

    Tiền vệ 32 tuổi cũng đánh giá cao thế hệ trẻ của Thái Lan và cho rằng các đàn anh có trách nhiệm chia sẻ kinh nghiệm, giúp những cầu thủ trẻ chuẩn bị trở thành tương lai của đội tuyển.

    Chanathip lên tiếng trước trận gặp đội tuyển Việt Nam, Quang Vinh đáp lời - Ảnh 1.

    HLV Hudson tự tin có trong tay đội hình mạnh nhất

    ẢNH: NGỌC LINH

    Ở phía đối diện, Cao Pendant Quang Vinh thừa nhận Thái Lan là thử thách lớn, nhưng tin tưởng vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

    "Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một đội bóng tốt. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng", Quang Vinh nói với FIFA.

    Hậu vệ 29 tuổi cũng đánh giá những tân binh như Adou Minh và Williams Minh Hoàng đã hòa nhập tốt: "Cả đội đều cố gắng chào đón họ. Giờ họ đã trở thành một phần của gia đình đội tuyển Việt Nam và chúng tôi rất vui khi có họ".

    Tin liên quan

    Đội tuyển Việt Nam phải 'khóa' Chanathip Songkrasin thế nào?

    Đội tuyển Việt Nam phải 'khóa' Chanathip Songkrasin thế nào?

    Chanathip Songkrasin được giữ sức hoàn toàn ở trận Thái Lan thắng Pakistan 4-0 và nhiều khả năng trở lại khi gặp Việt Nam ngày 29.9. Để hạn chế ‘Messi Thái’, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần kiểm soát khoảng trống trước hàng phòng ngự thay vì chỉ cắt cử một cầu thủ theo kèm.

    Chanathip chưa cần ra sân, Thái Lan vẫn thắng 4-0: Sức mạnh của đối thủ Việt Nam nằm ở đâu?

    Minh Hoàng cảm ơn HLV Kim tin tưởng, hé lộ mối quan hệ với Harry Kane

    Khám phá thêm chủ đề

    đội tuyển Việt Nam Đội tuyển thái lan Chanathip Cao Pendant Quang Vinh

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận