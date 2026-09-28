Đội tuyển Thái Lan đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ ở bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận ra quân vào ngày 26.9. Đáng chú ý, "Voi chiến" tạo ra cách biệt lớn dù chưa sử dụng toàn bộ những quân bài tốt nhất.

Teerasak Poeiphimai ghi cú đúp ở các phút 31 và 84, Jude Soonsup-Bell lập công ở phút 41, trong khi bàn còn lại đến từ tình huống phản lưới của Haris Zeb. FIFA đánh giá Teerasak và Soonsup-Bell là những nhân tố nổi bật trong chiến thắng của Thái Lan.

Nhưng điều đáng chú ý với đội tuyển Việt Nam không chỉ nằm ở 4 bàn thắng. Chanathip Songkrasin ngồi dự bị và không thi đấu phút nào. Supachok Sarachat, Supachai Chaided và Nicholas Mickelson cũng không đá chính. Điều đó đồng nghĩa HLV Anthony Hudson vẫn còn nhiều lựa chọn quan trọng khi Thái Lan gặp Việt Nam lúc 19 giờ 30 phút ngày 29.9.

Chanathip chưa cần ra sân, Thái Lan vẫn thắng 4-0: Sức mạnh của đối thủ Việt Nam nằm ở đâu?

Đội tuyển Việt Nam lại bước vào trận đấu trong hoàn cảnh khác. Thầy trò HLV Kim Sang-sik phải trải qua 90 phút khó khăn mới thắng Philippines 1-0, trong trận đấu mà đối thủ có nhiều thời điểm đẩy Việt Nam lùi sâu phòng ngự.

Đáng lo hơn, Xuân Son đã phải chia tay giải vì rách cơ đùi sau. Quang Hải, Thành Chung và Văn Vĩ cũng không góp mặt tại FIFA ASEAN Cup vì chấn thương, trong khi tình trạng của Hoàng Đức vẫn là vấn đề được quan tâm.

Thái Lan hiện cũng đứng trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Vì thế, chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup cách đây hơn 1 tháng không đồng nghĩa cuộc tái đấu sẽ có kịch bản tương tự. Đội bóng mà thầy trò HLV Kim Sang-sik sắp đối diện có thêm nhiều trụ cột, sở hữu chiều sâu tốt hơn và vừa cho thấy họ có thể ghi 4 bàn ngay cả khi Chanathip chưa cần bước vào sân.

Sau chiến thắng trước Pakistan, HLV Hudson cũng xác định trọng tâm tiếp theo là trận gặp Việt Nam. Với Chanathip cùng nhiều trụ cột đã được giữ sức, thử thách dành cho hàng phòng ngự Việt Nam ngày 29.9 sẽ lớn hơn đáng kể.