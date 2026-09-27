Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup mới nhất: Campuchia thắng Myanmar để đứng đầu, Hồng Kông vượt mặt Lào

Màn so tài giữa Campuchia và Myanmar có ý nghĩa quyết định với cục diện bảng B Division 2 FIFA ASEAN Cup 2026. Trước khi trận đấu này diễn ra, Myanmar có 3 điểm sau khi thắng Timor Leste 2-0 ngày ra quân. Trong khi đó, Campuchia chưa thi đấu, xếp nhì bảng. Nếu tiếp tục thắng, đội tuyển Myanmar sẽ chắc chắn đứng đầu bảng và giành quyền đi tiếp.

Đội Myanmar (áo trắng) Ảnh: Minh Tú

Với mục tiêu đó, Myanmar đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình, nổi bật trong đó là 2 “ngòi nổ” nguy hiểm Than Paing, Win Naing Tun. Ngay phút thứ 3, Myanmar đã sút tung lưới Campuchia sau pha đệm bóng cận thành của Hein Htet Aung. Dù vậy, bàn thắng này của Myanmar đã bị từ chối vì lỗi việt vị.

3 điểm quý giá của Campuchia

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Campuchia chứng minh mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Sau khi thoát thua, các học trò của HLV Koji Gyotoku ngay lập tức đẩy cao đội hình, chơi đôi công với Myanmar. Trong 45 phút đầu tiên, đội tuyển Campuchia mới là những người sở hữu nhiều cơ hội ăn bàn hơn với 6 lần dứt điểm. Đáng tiếc, hàng thủ Myanmar cũng đã chơi tập trung, khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận giằng co. Dù vậy, so với hiệp 1, cả đội tuyển Campuchia và Myanmar đều không thể tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm. Tưởng chừng như trận đấu khép lại với tỷ số hòa, đến phút 90+4, Kakada ghi siêu phẩm, giúp Campuchia đánh bại Myanmar 1-0.

Bất ngờ đánh bại Myanmar, Campuchia có 3 điểm đầu tiên ở FIFA ASEAN Cup 2026 và vươn lên dẫn đầu bảng B. Myanmar cũng có 3 điểm nhưng bị đẩy xuống vị trí thứ 2 do thua Campuchia chỉ số đối đầu. Ở lượt đấu cuối bảng B, Campuchia sẽ gặp Timor Leste và chỉ cần giành 1 điểm là sẽ có vé vào chơi ở chung kết.

Bảng xếp hạng Division 2 FIFA ASEAN Cup sau lượt đấu thứ 2 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hồng Kông vượt mặt Lào ở bảng A dù mới đá 1 trận

Trước đó, ở bảng A, đội chủ nhà của Division 2 là Hồng Kông dễ dàng đánh bại đội tuyển Lào 4-0. Những cầu thủ lập công cho Hồng Kông ở trận này là Everton Camargo, Sun Ming Him, Dudu và Matthew Orr.

Với 3 điểm cùng hiệu số +4, đội tuyển Hồng Kông cũng chính thức vươn lên dẫn đầu bảng A và rộng cửa giành vé vào chơi ở chung kết. Ở lượt đấu cuối ngày 30.9, Hồng Kông chỉ phải gặp đội yếu nhất bảng là Brunei. Trong khi đó, Lào khép lại vòng bảng với 1 trận thắng và 1 trận thua, có 3 điểm cùng hiệu số -2, tạm đứng thứ 2 bảng A. Đội tuyển Brunei có 0 điểm và hiệu số -2, đứng cuối bảng.

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