Xem nhanh 20h ngày 22.9: TikToker Phannhibeauty bị bắt | Vì sao Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup?

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

TikToker Phannhibeauty bị bắt vì liên quan đường dây ma túy của 'Hoàng Nato'

Ngày 22.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong chuyên án triệt phá thành công 8 đường dây ma túy liên tỉnh và xuyên quốc gia. Trong 126 người bị bắt, xử lý vì liên quan ma túy có Phan Kim Nhi (37 tuổi, là TikToker Phannhibeauty).

Phan Kim Nhi bị điều tra về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Phan Kim Nhi sở hữu kênh TikTok Phannhibeauty với hơn 33.000 người theo dõi và 83.000 lượt thích. Điều tra xác định Nhi liên quan trong đường dây ma túy của Dương Minh Tuấn (43 tuổi, tức "Hoàng Nato", ở phường Gia Định).

Xem nhanh 20h ngày 12.9: TikToker Phannhibeauty bị bắt | Vì sao Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup

Theo PC04, "Hoàng Nato" được biết đến là một giang hồ cộm cán, có các mối quan hệ xã hội phức tạp và bị bắt giữ với cáo buộc "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Trong 10 ngày đêm truy xét liên tục, công an đã làm rõ và "chặt đứt" 8 đường dây tội phạm, bắt giữ và xử lý 126 đối tượng.

Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup, để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Việt Nam

Ngày 22.9.2026, đội tuyển Việt Nam bắt đầu hội quân chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik đã nhận được tin sốc bất ngờ khi đội trưởng Quang Hải quyết định không thi đấu tại giải này vì chấn thương. Anh có thể chọn giải pháp rút lui khỏi đội tuyển Việt Nam vào tháng 11.2026.

Quang Hải xin rút khỏi FIFA ASEAN Cup, để ngỏ khả năng chia tay đội tuyển Việt Nam

Nếu điều này xảy ra, việc Quang Hải chia tay đội tuyển Việt Nam ở tuổi 29 là điều vô cùng đáng tiếc.

Có thể Quang Hải đã nhận thấy thể lực của bản thân không theo kịp cường độ thi đấu ở đội tuyển Việt Nam, nhất là khi anh đang là thủ quân CLB CAHN sẽ phải thi đấu rất nhiều mặt trận cấp quốc gia, khu vực và châu lục.

Nhưng dù vì bất kỳ lý do gì thì sự vắng mặt của Quang Hải sẽ là mất mát rất lớn cho đội tuyển Việt Nam vì kinh nghiệm, bản lĩnh và sức ảnh hưởng của anh vẫn rất quan trọng, như cách anh đã luôn dìu dắt và cho những tài năng trẻ như Đình Bắc rất nhiều lời khuyên.

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