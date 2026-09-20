Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

12 tỉnh, thành ở Nam bộ và Nam Trung bộ ứng phó đợt mưa lớn 400 mm

Ngày 20.9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản gửi UBND 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

12 tỉnh, thành ở Nam bộ và Nam Trung bộ ứng phó đợt mưa lớn 400 mm

Theo tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 - 24.9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam bộ có mưa với lượng mưa phổ biến từ 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt, nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100 mm/3giờ).

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và các hiện tượng thời tiết cực đoạn, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, dòng xe được tách theo từng khung giờ

Với nhiều người dân thường xuyên qua cầu Bình Lợi 2, hướng từ khu vực Thủ Đức cũ đi quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM, cảnh ùn ứ ở giữa cầu vào giờ cao điểm không còn xa lạ.

Trong sáng 19.9.2026, lưu lượng xe qua cầu tăng cao. Cũng từ hôm nay, tại làn thứ 2 tính từ lề bộ hành, theo hướng từ thành phố Thủ Đức cũ đi quận Bình Thạnh cũ, đã được bố trí đèn tín hiệu và biển cảnh báo để tổ chức giao thông theo từng khung giờ.

Từ 6 giờ đến 9 giờ và 16 giờ đến 20 giờ, làn này dành cho xe máy và xe ba bánh. Từ 9 giờ đến 16 giờ và 20 giờ đến 6 giờ hôm sau, làn được dành cho ô tô con và ô tô khách dưới 16 chỗ.

Xem nhanh 20h ngày 20.9: Mưa lớn 400 mm dồn dập, 12 tỉnh thành ứng phó | Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ

Việc phân làn theo giờ nhằm tận dụng tốt hơn mặt cầu hiện hữu, nhất là vào những thời điểm lượng xe máy và ô tô tăng cao.

Trước đó, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật đã bố trí đầy đủ biển báo, đồng thời treo băng rôn thông báo để người dân chủ động nắm thông tin và lựa chọn làn đường phù hợp.

Cầu Bình Lợi 2 nằm trên trục đường Phạm Văn Đồng, một trong những tuyến đường kết nối quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía đông bắc TP.HCM, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực Thủ Đức cũ. Vì vậy, việc tổ chức giao thông hợp lý trên cầu được kỳ vọng góp phần phân bổ dòng phương tiện, hạn chế tình trạng ùn ứ vào những khung giờ cao điểm.

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