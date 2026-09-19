    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Xem nhanh 20h ngày 19.9: Nắng nóng kỷ lục, Trung bộ, Nam bộ hạn hán | CSGT xử phạt học sinh đi xe máy
    VideoThời sự

    Xem nhanh 20h ngày 19.9: Nắng nóng kỷ lục, Trung bộ, Nam bộ hạn hán | CSGT xử phạt học sinh đi xe máy

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    ‘Xem nhanh 20h’ ngày 19.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: El Nino gây nắng nóng kỷ lục, Trung bộ và Nam bộ đối diện hạn hán nặng; Trụ sở cảnh sát ở Pakistan bị tấn công, 31 người chết;...

    Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

    El Nino gây nắng nóng kỷ lục, Trung bộ và Nam bộ đối diện hạn hán nặng

    Ngày 19.9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có cập nhật mới nhất về El Nino. Theo đó, hiện tượng này đang tiếp tục mạnh lên. Đến tuần thứ hai tháng 9.2026, chuẩn sai nhiệt độ mặt nước biển (SSTA) tại khu vực NINO 3.4 đã tăng lên khoảng 2 độ C, đạt ngưỡng cường độ rất mạnh.

    Dự báo, El Nino có khả năng tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh và đạt cực đại trong những tháng cuối năm 2026. Sang tháng 1 - 3.2027, El Nino nhiều khả năng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh, mặc dù xác suất và cường độ có xu hướng giảm dần. Hiện chưa loại trừ khả năng hiện tượng này tiếp tục duy trì đến nửa đầu mùa hè năm 2027.

    El Nino gây nắng nóng kỷ lục, Trung bộ và Nam bộ đối diện hạn hán nặng

    Theo cơ quan khí tượng, El Nino khiến Việt Nam có thể chịu tác động rõ hơn trong những tháng tới khi làm gia tăng nguy cơ nền nhiệt cao, nắng nóng, khô hạn và thiếu hụt nguồn nước, đặc biệt trong mùa khô. Đồng thời, sự thay đổi của hoàn lưu khí quyển có thể làm biến đổi phân bố mưa cũng như hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.

    Học sinh ở TP.HCM đi xe máy: Gửi xe bên ngoài rồi đi bộ vào lớp

    16 giờ 25 ngày 9.9, tiếng trống tan trường tại Trường THPT Tây Thạnh (phường Tây Thạnh, TP.HCM) vang lên. Từng nhóm học sinh rời cổng trường, nhưng thay vì đến bãi xe bên trong, các em đi bộ chừng vài chục mét sang điểm giữ xe trên đường C4A, khu dân cư Tây Thạnh.

    Đứng quan sát tại đầu đường gần Trường mầm non Trí Đức 1, chúng tôi ghi nhận nhiều học sinh lấy xe máy trên 50 cm3 từ bãi rồi hòa vào dòng phương tiện ra về. Có trường hợp chở bạn phía sau nhưng không đội mũ bảo hiểm.

    Tại một số trường học ở khu vực trung tâm TP.HCM như Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (phường Xuân Hòa), Trường THPT Thanh Đa (phường Bình Thạnh), Trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định), PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng học sinh đi xe máy trên 50 cm3 đến trường đã ít gặp hơn trước. Thay vào đó, nhiều em được phụ huynh đưa đón hoặc sử dụng xe đạp, xe đạp điện, xe máy điện và các phương tiện phù hợp với độ tuổi.

    Xem nhanh 20h ngày 19.9: Trung và Nam bộ đối diện hạn hán nặng | CSGT xử phạt học sinh đi xe máy, phụ huynh chú ý gì?

    Thực tế này diễn ra trong bối cảnh quy định xử phạt liên quan người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và người giao xe đã được siết chặt, mức phạt tăng cao.

    Cụ thể, phụ huynh giao xe trên 50 cm3 cho con chưa đủ tuổi điều khiển bị phạt tới 9 triệu đồng, học sinh vi phạm bị phạt 500.000 đồng. Vì vậy, với nhiều gia đình, việc chọn phương tiện nào để con tự đi học cũng là điều phải cân nhắc kỹ hơn.

    Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Tin liên quan

    Xem nhanh 20h ngày 18.9: Dân ngõ Hà Nội ‘nhịn đi vệ sinh’ vì ngập | Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh mất tích

    Xem nhanh 20h ngày 18.9: Dân ngõ Hà Nội ‘nhịn đi vệ sinh’ vì ngập | Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh mất tích

    'Xem nhanh 20h' ngày 18.9 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tìm thấy thi thể nghi là nam sinh viên mất tích, người thân khóc nghẹn tại hiện trường; Dân ngõ 'nhịn đi vệ sinh', thức đêm bơm nước ra khỏi nhà sau trận mưa lớn ở Hà Nội;...

    Xem nhanh 20h ngày 17.9: Lexus chặn đường gây tai nạn cao tốc | Vì sao toà trả hồ sơ vụ Phan Công Khanh

    Xem nhanh 20h ngày 16.9: Ngôi nhà cháy ở Hà Nội là cơ sở xoa bóp bấm huyệt | Bối rối di chuyển ở ngã sáu Cộng Hòa

    Khám phá thêm chủ đề

    xem nhanh 20h Xem nhanh 20 giờ El Nino Nắng nóng kỷ lục Trung bộ Nam bộ CSGT xử phạt học sinh đi xe máy

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận