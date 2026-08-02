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Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?
Video Đời sống

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?

Sầm Ánh - Công Khởi
Từng khiến không ít tài xế lúng túng trong những ngày đầu, phương án phân làn mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đang dần phát huy hiệu quả sau một tuần áp dụng. Nhiều người thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này cho biết tình trạng ùn ứ đã giảm, việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.

Đến nay, sau một tuần TP.HCM triển khai phương án phân làn mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhiều người tham gia giao thông đã dần thích nghi với cách tổ chức lưu thông mới. Bên cạnh những bỡ ngỡ trong những ngày đầu, không ít người cho rằng việc phân làn đã góp phần giúp việc di chuyển trên tuyến đường này thông thoáng hơn.

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh? - Ảnh 1.

Đến nay, sau một tuần TP.HCM triển khai phương án phân làn mới trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, nhiều người tham gia giao thông đã dần thích nghi với cách tổ chức lưu thông mới

ẢNH: CÔNG KHỞI

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh?

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh? - Ảnh 2.

Hai làn sát dải phân cách giữa dành riêng cho ô tô đi thẳng

ẢNH: CÔNG KHỞI

Theo phương án được áp dụng từ ngày 25.7.2026, đoạn đường từ cầu Thị Nghè 2 đến đường Điện Biên Phủ được tổ chức lại giao thông. Hai làn sát dải phân cách giữa dành riêng cho ô tô đi thẳng, trong khi phần đường hỗn hợp được mở rộng lên ba làn để cả ô tô và xe máy lưu thông, kết hợp các hướng rẽ theo hệ thống biển báo và đèn tín hiệu.

Là người di chuyển trên tuyến đường này gần như mỗi ngày, anh Phương Bá Bảo cho biết tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh luôn có mật độ phương tiện cao, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Theo anh, việc mở rộng phần đường hỗn hợp lên ba làn giúp xe máy có thêm không gian lưu thông.

Người dân nói gì sau một tuần phân làn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh? - Ảnh 3.

Phần đường hỗn hợp được mở rộng lên ba làn để cả ô tô và xe máy lưu thông, kết hợp các hướng rẽ theo hệ thống biển báo và đèn tín hiệu

ẢNH: CÔNG KHỞI

Không chỉ người dân tại TP.HCM, một số du khách nước ngoài từng nhiều lần đến TP.HCM cũng nhận thấy sự thay đổi trong cách tổ chức giao thông trên tuyến đường này. Theo họ, việc di chuyển và tiếp cận các phương tiện công cộng, xe công nghệ tại khu vực hiện khá thuận tiện.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nhằm nâng cao năng lực thông xe, đồng thời giảm xung đột giữa các dòng phương tiện.

Đến nay, hệ thống băng rôn hướng dẫn từ xa, biển báo và đèn tín hiệu tại các giao lộ đã được bổ sung, hoàn thiện, giúp người tham gia giao thông dễ quan sát, chủ động lựa chọn đúng làn đường trước khi vào nút giao.

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