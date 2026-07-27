Đường Nguyễn Hữu Cảnh vừa được TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông, nhưng những ngày đầu áp dụng đã khiến không ít người đi đường lúng túng. Theo phương án mới, ô tô chỉ còn 2 làn đường riêng nằm sát dải phân cách giữa và chỉ được đi thẳng.

Trong khi đó, phần đường hỗn hợp được mở rộng lên 3 làn, dành cho cả ô tô và xe máy lưu thông. Tại đây, ô tô được phép đi thẳng, rẽ trái hoặc rẽ phải theo hướng dẫn của hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh đổi phân làn: Người đi xe cần lưu ý gì?

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh nhằm tăng năng lực thông xe cho tuyến đường. Phương án được áp dụng từ ngày 25.7 trên đoạn từ cầu Thị Nghè 2 đến đường Điện Biên Phủ, bao gồm cả phần cầu.

Tuy nhiên, ngay sau khi phương án mới được triển khai, trên các diễn đàn và mạng xã hội đã xuất hiện nhiều chia sẻ của người dân về việc còn lúng túng khi lưu thông qua đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Không ít bài đăng phản ánh tình trạng đi nhầm làn, chuyển hướng muộn hoặc phải chạy đến giao lộ kế tiếp mới có thể quay đầu vì phát hiện đi sai làn khi đã đến gần nút giao.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng tại một số vị trí, biển báo hướng dẫn từ xa còn thiếu nên người điều khiển phương tiện, nhất là những người ít lưu thông qua tuyến đường này, khó chủ động lựa chọn đúng làn.

Sau phản ánh của người dân, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết sẽ lắp thêm băng rôn thông tin từ xa để người tham gia giao thông dễ nhận biết phương án phân làn mới. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng điều chỉnh, lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu tại các giao lộ trên tuyến.

Thực tế, việc nhiều người bỡ ngỡ trong những ngày đầu không khó hiểu bởi cách tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Nhiều tài xế vẫn giữ thói quen di chuyển theo phương án cũ nên khi phát hiện đi sai làn đã không còn đủ khoảng trống để chuyển hướng an toàn.

Vì vậy, khi lưu thông qua tuyến đường này, người điều khiển phương tiện nên quan sát sớm biển báo, vạch sơn và hệ thống đèn tín hiệu để lựa chọn đúng làn ngay từ trước khi đến giao lộ.

Nếu phát hiện đi nhầm làn khi đã ở sát nút giao, việc chuyển hướng sẽ rất khó thực hiện và trong nhiều trường hợp phải tiếp tục di chuyển đến giao lộ kế tiếp mới có thể quay đầu an toàn.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng giao Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật thường xuyên theo dõi tình hình giao thông sau khi phương án mới được đưa vào khai thác. Trường hợp xảy ra ùn tắc hoặc phát sinh bất cập, đơn vị sẽ nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh để bảo đảm an toàn giao thông.



