Xem nhanh 20H 21.9: Trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu | U.23 Việt Nam quyết đòi món nợ Thường Châu

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh 'mạnh ai nấy đi'

Sáng 21.9, theo ghi nhận của Thanh Niên, dọc đường Ngô Thời Nhiệm ở khu vực trung tâm TP.HCM đã được lắp thêm một số trụ đèn tín hiệu tại các giao lộ. Các vị trí ghi nhận có giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trương Định, Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo, Ngô Thời Nhiệm - Bà Huyện Thanh Quan...

Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh ‘mạnh ai nấy đi’

Tại những giao lộ đèn tín hiệu đã hoạt động, các hướng xe lần lượt di chuyển theo tín hiệu, dòng phương tiện lưu thông ổn định. Trong khi đó, sáng cùng ngày, đèn tín hiệu tại giao lộ Ngô Thời Nhiệm - Trần Quốc Thảo chưa hoạt động, các phương tiện vẫn giao cắt qua ngã tư.

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị TP.HCM, khi có đèn tín hiệu, phương tiện ở các hướng được phân lượt di chuyển, tạo khoảng hở giải phóng giao lộ thay vì các dòng xe cùng giao cắt.

Khu vực này cũng tập trung nhiều trường học, trong đó có Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trường THPT Lê Quý Đôn. Việc phân chia các pha đèn rõ ràng nhằm bảo đảm an toàn cho người đi bộ qua đường, đặc biệt là học sinh.

Không cầu hòa, U.23 Việt Nam quyết đòi món nợ Thường Châu

Chiều 20.9. đội tuyển U.23 Việt Nam có buổi tập trên sân bóng thuộc Tổ hợp thể thao Aichi Spors Village Club House (Nagoya, Nhật Bản). HLV Đinh Hồng Vinh đã rèn khá kỹ các bài chiến thuật.

Không cầu hòa, U.23 Việt Nam quyết đòi món nợ Thường Châu

Đây là buổi tập mang tính bản lề cho trận cuối vòng bảng, U.23 Việt Nam sẽ chạm trán với U.23 Uzbekistan - trận đấu chúng ta nếu hòa sẽ giành vé đi tiếp bất chấp kết quả các trận khác.

Tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường đánh giá đối thủ: "Tôi đánh giá U.23 Uzbekistan là một đội bóng rất mạnh. Nền bóng đá của họ từng dự World Cup nên chất lượng các đội bóng được đánh giá rất cao.

Chúng tôi từng có cơ hội thi đấu giao hữu 2 trận với đối thủ U.23 Uzbekistan tại các giải mời tại Trung Quốc, có kết quả 1 hòa và 1 thua. Đây là đội bóng có chất lượng và chúng tôi rất tôn trọng họ".

Đặc biệt, Quốc Cường cho biết anh và toàn đội đã từng chứng kiến trận chung kết U.23 châu Á 2018 - trận đấu mà U.23 Việt Nam thua U.23 Uzbekistan giữa bão tuyết. Sau đó 2 đội U.23 thường xuyên gặp nhau trong thành tích bất bại của đại diện trung Á.

Quốc Cường cho biết toàn đội rất khát khao có chiến thắng: "Khi nghĩ về trận chung kết U.23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu, thời của các anh lớn, khi theo dõi tất cả chúng tôi rất cảm xúc.

Chúng tôi vẫn luôn khao khát giành chiến thắng trước đối thủ U.23 Uzbekistan. Toàn đội U.23 Việt Nam sẽ cố gắng để đòi lại món nợ, dành tặng chiến thắng để gửi tặng các đàn anh U.23 Việt Nam".

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