Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh 'mạnh ai nấy đi'

Đường Ngô Thời Nhiệm ở trung tâm TP.HCM vừa lắp loạt đèn tín hiệu ở các giao lộ, người dân cho biết trước đây ‘mạnh ai nấy đi’ gây ùn ứ giờ cao điểm.