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    Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh 'mạnh ai nấy đi'
    VideoThời sự

    Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh 'mạnh ai nấy đi'

    Vũ Phượng
    Vũ Phượng
    Đường Ngô Thời Nhiệm ở trung tâm TP.HCM vừa lắp loạt đèn tín hiệu ở các giao lộ, người dân cho biết trước đây ‘mạnh ai nấy đi’ gây ùn ứ giờ cao điểm.

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