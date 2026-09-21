Sau hơn 1 năm trốn sang Lào, đối tượng truy nã đặc biệt ra đầu thú

Ngày 21.9, trung tá Nguyễn Văn Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang (TP.Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ninh tiếp nhận, bàn giao Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, ở phường Phong Cốc, TP.Quảng Ninh), đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác rà soát, xác minh, lực lượng chức năng xác định Mạnh đang làm việc tại huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào).

Các lực lượng chức năng lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang ẢNH: VĂN CƯỜNG

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã phối hợp với cơ quan công an triển khai các biện pháp vận động, thuyết phục Mạnh trở về Việt Nam đầu thú.

Đến 12 giờ 20 ngày 20.9, Mạnh nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang. Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành tiếp nhận, hoàn tất các thủ tục cần thiết, sau đó bàn giao Mạnh cho Công an TP.Quảng Ninh tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo lời khai ban đầu, khoảng tháng 3.2025, Mạnh đã bán ma túy cho 2 người đàn ông tại Quảng Ninh. Sau khi biết 2 người này bị bắt giữ, Mạnh xuất cảnh sang Lào và đến huyện Đắc Chưng làm việc.

Sau thời gian ở Lào, được lực lượng chức năng vận động, Mạnh đã trở về Việt Nam đầu thú.

Vụ việc đang được Công an TP.Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.