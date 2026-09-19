Vụ hơn 300 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn: 64 bị cáo cầm đầu lãnh án

Chiều 19.9, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với 64 bị cáo trong vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ để trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang), xảy ra ngày 5.10.2025.

64 bị cáo gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ để bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 ở An Giang ngày 5.10.2025 ẢNH: CTV

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo thuộc nhóm cầm đầu, kích động để hơn 300 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 ở tỉnh An Giang, bao gồm: Nguyễn Văn Sĩ (33 tuổi, ở phường Rạch Giá) mức án 3 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Hải Vấn (30 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) tổng hình phạt 5 năm 6 tháng tù về các tội cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự công cộng.

62 bị cáo còn lại trong vụ án, TAND tỉnh An Giang tuyên phạt mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, hoặc từ 3 tháng 29 ngày tù đến 4 năm 6 tháng tù về các tội: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa ẢNH: CTV

Kích động bỏ trốn vì không được hút thuốc

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang, khoảng 13 giờ ngày 5.10.2025, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, lấy cớ việc cơ sở cấm hút thuốc lá, các bị cáo là học viên tại đây đã tổ chức gây rối trật tự công cộng. Nguyễn Văn Sĩ là người cầm đầu tập trung hơn 300 người bạo loạn la hét, kích động kéo nhau từ khu trại cũ qua khu trại mới của cơ sở, dùng cây gỗ, cây sắt, đá,... đập phá các cửa phòng và phá hàng rào của cơ sở, bỏ trốn khỏi nơi cai nghiện.

Trong lúc gây rối trật tự, 7 bị cáo gồm: Nguyễn Thành Á, Huỳnh Phú Sĩ, Nguyễn Minh Dủ, Trần Mỹ Anh, Ngô Đức Lợi, Sặc Ki Gia, Hồ Tấn Tài đã cùng nhau xông vào đánh, ném đá, riêng bị cáo Nguyễn Hải Vấn thì dùng cây lau nhà đâm trúng vào vùng lưng, mặt của trung tá Nguyễn Huỳnh Cường, cán bộ trực quản lý học viên cai nghiện, gây thương tích 12%.

Viện KSND tỉnh An Giang công bố cáo trạng truy tố 64 bị cáo tại phiên tòa ẢNH: CTV

Trong lúc bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện, một nhóm bị cáo khi gặp lực lượng công an chốt chặn đã được vận động quay về nơi cai nghiện, nhưng không chấp hành, còn chống đối, la hét, kích động, dùng cây, đá ném vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Hành vi này của nhóm bị cáo đã gây thương tích đối với 4 cán bộ, chiến sĩ công an (thương tích từ 6% - 28%).

Riêng bị cáo cáo Nguyễn Hải Vấn sau khi đi ra khỏi Cơ sở cai nghiện đã đến xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang cùng 2 bị cáo khác lấy trộm xe máy của người dân để làm phương tiện bỏ trốn.