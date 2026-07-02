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Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 bị can gây rối, chống người thi hành công vụ tại mỏ cát ở Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố 2 người có hành vi chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự tại khu vực 2 mỏ cát đã được cấp phép.

Ngày 2.7, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Đặng Văn Dùng (54 tuổi) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Liên quan đến vụ việc, Nguyễn Văn Ên (48 tuổi, cùng ở xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can gây rối, chống người thi hành công vụ tại mỏ cát- Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Đặng Văn Dùng

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 29.6, 2 công ty được UBND tỉnh cấp quyền khai thác 2 mỏ cát trên sông Hậu (thuộc xã An Phú Tân và Lục Sĩ Thành, tỉnh Vĩnh Long) tiến hành đóng cọc dọc bờ sông thuộc phạm vi cho phép khai thác cát thì có một số người dân tụ tập ngăn cản, không cho thi công cắm cọc.

Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần phát loa tuyên truyền, vận động nhưng Đặng Văn Dùng và Nguyễn Văn Ên vẫn cản trở, chống lại lực lượng thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự.

Trên cơ sở hành vi và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Dùng để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ"; khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Ên để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Hiện Nguyễn Văn Ên đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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