Chống người thi hành công vụ rồi lẩn trốn 2 năm, nghi phạm ra đầu thú

Ngày 26.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy (25 tuổi, ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về tội "chống người thi hành công vụ".

Sau gần 2 năm lẩn trốn, Nguyễn Văn Huy đã ra đầu thú và thừa nhận hành vi chống người thi hành công vụ ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, rạng sáng 3.7.2024, tại một quán trên đường Trần Văn Trứ (nay thuộc phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), nhóm của Đỗ Thanh Tùng (39 tuổi), Phạm Tấn Thành (35 tuổi), Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, cùng ở thành phố Đà Nẵng), Nguyễn Văn Huy cùng 1 người nữa đến ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Tùng dùng ly thủy tinh đánh vào đầu anh N.T.C (27 tuổi, ở xã Hòa Tiến, thành phố Đà Nẵng, nhân viên quản lý quán) khiến nạn nhân bị thương phải khâu 10 mũi.

Khi Công an phường Hòa Cường có mặt xử lý, các nghi phạm không chấp hành mà liên tục chửi bới, chống đối, xô đẩy lực lượng làm nhiệm vụ. Nguyễn Văn Huy là một trong những nghi phạm trực tiếp tham gia chống người thi hành công vụ. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Năm còn giật khẩu súng của một cán bộ công an nhưng không thành.

Trong khi đó, Thành chở Tùng bỏ chạy, tông thẳng xe vào cán bộ công an khi bị ngăn chặn rồi tăng ga tẩu thoát. Dù lực lượng công an đã nổ súng chỉ thiên và nhiều lần yêu cầu dừng lại, nhóm này vẫn bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Thanh Tùng, Phạm Tấn Thành, Nguyễn Văn Năm và hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố. Riêng Nguyễn Văn Huy và 1 người khác bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự sau đó kiên trì truy xét, vận động gia đình phối hợp kêu gọi các nghi phạm ra đầu thú.

Mới đây, Nguyễn Văn Huy đã đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huy để tiếp tục điều tra, đồng thời truy xét nghi phạm còn lại đang bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự đề nghị nghi phạm còn lại sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật; đồng thời kêu gọi người dân nếu biết thông tin liên quan thì thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.