Tạm giữ tài xế say xỉn lái ô tô tông vào quán nhậu, thách thức công an

Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Minh Trí (50 tuổi, ở phường Hải Châu, Đà Nẵng), để điều tra các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý làm hư hỏng tài sản và chống người thi hành công vụ.

Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phan Minh Trí ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 23.6, Trí trong tình trạng có biểu hiện say rượu, bia đến quán dê H.Đ trên đường Lê Đại Hành (phường Cẩm Lệ) gây mất trật tự.

Sau đó, người này lái ô tô bán tải tông thẳng vào quán, làm hư hỏng nhiều tài sản. Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 44 triệu đồng.

Sau khi gây ra vụ việc, Trí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ, liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét và có hành vi thách thức lực lượng chức năng. Khi thấy công an ghi hình, Trí lập tức lái xe bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng đã điều động lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các phường Cẩm Lệ, Hòa Khánh phối hợp truy bắt Trí.

Việc truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường. Khi đến khu vực kiệt 46 Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê), dù bị chốt chặn, Trí vẫn điều khiển xe lao lên vỉa hè để tìm cách tẩu thoát. Anh ta còn lái ô tô tông hư hỏng xe mô tô của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Ô tô Trí lái sau đó tiếp tục va chạm với một ô tô và mái hiên nhà dân, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Lực lượng công an nhanh chóng áp sát, đập cửa xe, khống chế Trí và đưa về trụ sở để làm rõ.

Thời điểm Công an thành phố Đà Nẵng truy đuổi, khống chế Trí trên đường Điện Biên Phủ ẢNH: Đ.X

Kết quả kiểm tra cho thấy Trí âm tính với ma túy, nồng độ cồn trong máu ở mức 0,087 mg/l. Cơ quan điều tra đã tạm giữ phương tiện cùng nhiều video ghi lại diễn biến vụ việc để phục vụ công tác điều tra làm rõ.