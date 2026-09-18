Cảnh báo học sinh trước ma túy 'núp bóng' dưới vỏ bọc nước uống

Ngày 18.9, Trường THCS Nguyễn Thị Định (phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy và thuốc lá điện tử cho hơn 1.400 học sinh.

Hơn 1.400 học sinh được cảnh báo về ma túy "núp bóng" dưới nhiều dạng sản phẩm ẢNH: CTV

Tại chương trình, thiếu tá Nguyễn Hồng Tâm, báo cáo viên Công an thành phố Đà Nẵng, cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về các loại ma túy, tác hại đối với sức khỏe, học tập và cuộc sống; đồng thời hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh và chủ động nói không với ma túy.

Báo cáo viên Công an thành phố Đà Nẵng hướng dẫn học sinh cách nhận biết, phòng tránh ma túy ẢNH: CTV

Đáng chú ý, học sinh được cảnh báo về các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy mới, trong đó có những loại ma túy được ngụy trang dưới nhiều dạng sản phẩm, hình thức khác nhau.

Từ "cỏ Mỹ" đến các loại ma túy được pha chế, ngụy trang dưới dạng đồ uống như "nước vui"…, những mẫu vật trực quan được giới thiệu tại chương trình giúp học sinh nhận diện sự đa dạng, tinh vi của ma túy, qua đó nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào, dụ dỗ.

Các em được hướng dẫn chủ động nói không với ma túy và thuốc lá điện tử ẢNH: CTV

Báo cáo viên cũng phân tích tác hại của thuốc lá điện tử, cảnh báo nguy cơ học sinh tò mò, bị lôi kéo hoặc đánh lừa bởi hình thức, mùi vị và cách quảng bá của các sản phẩm này.

Dịp này, Trường THCS Nguyễn Thị Định trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong cuộc thi vẽ tranh với chủ đề phòng, chống ma túy. Các tác phẩm truyền tải bằng hình ảnh những thông điệp gần gũi về tác hại của ma túy, góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.