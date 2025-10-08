Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

An Giang: Tìm đủ 324 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Trần Ngọc
Trần Ngọc
08/10/2025 15:21 GMT+7

Lực lượng Công an tỉnh An Giang đã truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Qua lấy lời khai, Cơ quan CSĐT tạm giữ thêm 5 người có hành vi chống người thi hành công vụ.

Chiều 8.10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh này đã vận động và truy tìm đầy đủ 314 học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, An Giang).

Qua lấy lời khai số học viên này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ thêm 5 người có hành vi chống người thi hành công vụ. Đến nay, có tổng cộng 14 người bị tạm giữ.

An Giang: Tìm đủ 324 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện - Ảnh 1.

Học viên trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang, đã được đưa trở lại cơ sở

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 12 giờ 48 ngày 5.10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, cự cãi dẫn đến gây rối, đánh nhau. Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng tổ chức truy tìm, vận động học viên trở lại cơ sở. Đồng thời, phát đi thông báo hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh, yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy tìm số học viên bỏ trốn.

An Giang: Tìm đủ 324 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện - Ảnh 2.

Sau 3 ngày nỗ lực truy tìm, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã tìm được đầy đủ 314 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến 8 giờ ngày 6.10, có 252/314 học viên quay lại cơ sở cai nghiện và đến sáng 7.10 có thêm 40 học viên được tìm thấy, đưa trở lại cơ sở. Đến sáng 8.10, toàn bộ 314 học viên đã được tìm và vận động quay trở lại cơ sở để tiếp tục quá trình rèn luyện, cai nghiện.

Liên quan đến vụ việc, ngày 7.10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng để phục vụ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định. Như vậy, đến nay có tổng cộng 14 người bị tạm giữ.

Công an tỉnh An Giang đang tập trung chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ sớm xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Tạm giữ 9 người cầm đầu vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn

Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ 9 người cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng liên quan vụ 314 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

cai nghiện cơ sở cai nghiện AN GIANG ma túy Học viên học viên cai nghiện bỏ trốn
