An Giang: Hơn 250 học viên cai nghiện bỏ trốn đã quay lại

Sáng 6.10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đến 8 giờ cùng ngày, qua truy tìm, vận động đã có 252/314 học viên cai nghiện khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 vào chiều 5.10 quay lại cơ sở

Hơn 250 trong số hơn 300 học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 vào chiều 5.10 đã được tìm và đưa về cơ sở ẢNH: C.T.V.

Theo thông tin ban đầu của Công an tỉnh An Giang, khoảng 12 giờ 48 phút ngày 5.10, một số học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau, gây rối. Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số hơn 300 học viên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại Cơ sở cai nghiện và tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại cơ sở. Đến 8 giờ ngày 6.10, đã có 252 học viên trong số hơn 300 học viên quay lại Cơ sở cai nghiện.

Trước đó, tối 5.10, Công an tỉnh An Giang phát đi thông báo hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh và công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh An Giang để yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy tìm số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang.

Lực lượng Công an tỉnh An Giang vận động các học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trở lại cơ sở ẢNH: C.T.V.

Theo Công an tỉnh An Giang, hiện đơn vị đang tiếp tục bố trí lực lượng rà soát, xác minh, thu thập thông tin liên quan, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đồng thời tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông để truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn. Bên cạnh đó, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không bao che, chứa chấp; các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển không nhận chở thuê, tiếp tay và tố giác khi phát hiện số học viên bỏ trốn.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đóng tại xã Mỹ Hiệp Sơn, H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, nay là xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang. Trước đây, cơ sở này do Sở LĐ-TB-XH tỉnh Kiên Giang (cũ) quản lý, sau hợp nhất, nhiệm vụ quản lý cơ sở này được chuyển giao về cho Công an tỉnh An Giang. Thời điểm chuyển giao, Cơ sở này quản lý hơn 1.000 người cai nghiện.